Интеграция сайта на bitrix и retailCRM

Нужно поправить функционал работы корзины и слайдеров. Настроить вёрстку главной страницы
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Добрый день!
Нашей компании необходим технический специалист для произведения дополнительной настройки интеграции RetailCRM с другими системами (сайт на Bitrix и 1С).
Изначальная настройка уже была произведена, но некоторые моменты работают некорректно, появляются дополнительные доработки.
Готовы рассмотреть вариант постоянной поддержки (на пару часов в день) либо по конкретным задачам (присылаем задачу, Вы оцениваете сроки и сообщаете цену).
Существенный минус - почти полное отсутствие технической документации по предыдущим настройкам и существующим скриптам. У нас в штате есть свой веб-программист (занимается только сайтом) и программисты 1С, возможно общение с ними при необходимости.
Хотели бы узнать, готовы ли Вы будете взяться за такую работу и сколько это для на с будет стоить?
Наш сайт: https://imarket.by/
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