Создать обновляемый парсер csv (чтобы он раз в день парсился ) и сохра

Создать обновляемый парсер csv (чтобы он раз в день парсился ) и сохранялся в папку на сервере или сайте.

Сайт донор: https://pm.ru/

Требования к парсеру:

1. чтобы в этом csv файле был ид группы вариаций, ид каждого товара и характеристики на которой строится вариация, например в данном случаее это цвет и цвет каркаса https://pm.ru/category/mebel-dlya-doma/kuhonnye-stulya/goods-stul_saturn_white-id98521/

2. Вариации понятно представлены во вкладке "Варианты и цены"

3. id товара брать из url в данном вышеуказанном примере это 98521

4. group_id уникальное для своей группы вариаций буквенно числовое значение без пробелов вида GHJ-111111

5. тоеть для каждого товара из этой группы параметр group_id будет одинаковым, таким образом этот параметр обьеденяет все вариации в одну группу

6. и для этого примера обязательное наличие характеристик "Цвет" и "Цвет каркаса"

7. свое фото для каждой вариации

8. файла csv - кодировка должна быть UTF-8, разделитель ;

9. аналогичный прайс донора есть, но тут очень мало характеристик только основные, название товара также не соответствует с сайтом (файл прикреплен)