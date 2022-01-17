У нас есть сайт и там настроены платежи через Юкассу https://yookassa.ru К ней подключена онлайн касса для выбивания чеков от Атолл онлайн Сейчас данные передаются в онлайн кассу некорректно Нам нужно добавить кое какие параметры в чек Добавить тег Агентское ...
Создать обновляемый парсер csv (чтобы он раз в день парсился ) и сохра
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать обновляемый парсер csv (чтобы он раз в день парсился ) и сохранялся в папку на сервере или сайте.
Сайт донор: https://pm.ru/
Требования к парсеру:
1. чтобы в этом csv файле был ид группы вариаций, ид каждого товара и характеристики на которой строится вариация, например в данном случаее это цвет и цвет каркаса https://pm.ru/category/mebel-dlya-doma/kuhonnye-stulya/goods-stul_saturn_white-id98521/
2. Вариации понятно представлены во вкладке "Варианты и цены"
3. id товара брать из url в данном вышеуказанном примере это 98521
4. group_id уникальное для своей группы вариаций буквенно числовое значение без пробелов вида GHJ-111111
5. тоеть для каждого товара из этой группы параметр group_id будет одинаковым, таким образом этот параметр обьеденяет все вариации в одну группу
6. и для этого примера обязательное наличие характеристик "Цвет" и "Цвет каркаса"
7. свое фото для каждой вариации
8. файла csv - кодировка должна быть UTF-8, разделитель ;
9. аналогичный прайс донора есть, но тут очень мало характеристик только основные, название товара также не соответствует с сайтом (файл прикреплен)
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно поправить функционал работы корзины и слайдеров. Настроить вёрстку главной страницыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно интегрировать вёрстку следующий страниц Главная страница Каталог Детальная часть страницы Оформление заказа Корзина Прошу оставлять в заявке сколько часов можете уделять проекту в неделю.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно интегрировать вёрстку страниц главная внутренние страницы от вас телеграмм и опыт работыВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
от Вас знания элементора расскажу в л.с. с вас телеграммВеб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
нужно интегрировать готовую вёрстку главная страницы каталог оформление заказа детальная часть страницы корзина От вас телеграммВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно вывести в жёлтую зону, в т.ч. First Contentful Paint и прочие спецпоказатели +там есть проблема - очень долго добавляет в корзину (4-5 сек) + просмотр корзины (8-10 сек) От Вас телеграмм и опыт данной работыВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется скрипт для изменения содержимого некоторых контейнеров (находим по классу, например class1 или class2) Если языковая версия сайта ru то показать слово/фразу в скобках, иначе - показать слово/фразу вне скобок. Код для определения языковой версии: Сумму и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $500
Требуется реализовать прием сообщений в самописную CRM систему, написанную на Laravel. Каждое сообщение должно проходить через внутреннюю очередь на Redis. Принимать сообщения из ВК сообщества Подробное ТЗ в личных сообщенияхВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $5000
Требуется разработка сервиса смс активаций, для получения смс от различных сайтов. Пример smshub.org Нужно разработать программное обеспечение для поставщика номеров. Работа с AT командами gsm модемов и сим банков. Разработка админки - web и через ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад