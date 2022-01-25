Требуется реализовать прием сообщений в самописную CRM систему, написанную на Laravel. Каждое сообщение должно проходить через внутреннюю очередь на Redis. Принимать сообщения из ВК сообщества Подробное ТЗ в личных сообщениях
Настройка Юкассы по API в плане отправки чеков в онлайн кассу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть сайт и там настроены платежи через Юкассу https://yookassa.ru
К ней подключена онлайн касса для выбивания чеков от Атолл онлайн
Сейчас данные передаются в онлайн кассу некорректно
Нам нужно добавить кое какие параметры в чек
Добавить тег Агентское вознаграждение
И признак расчета - полный расчет.
https://yookassa.ru/developers/54fz/payments
Сайт на вордпресс, но платежи делаются через самописный костыль
Ищу исполнителя с опытом подобных настроек, кто уже в этом разобрался и знает как это должно работать.
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