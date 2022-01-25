Настройка Юкассы по API в плане отправки чеков в онлайн кассу

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки1855 просмотров
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У нас есть сайт и там настроены платежи через Юкассу https://yookassa.ru

К ней подключена онлайн касса для выбивания чеков от Атолл онлайн

Сейчас данные передаются в онлайн кассу некорректно 

Нам нужно добавить кое какие параметры в чек

Добавить тег Агентское вознаграждение

И признак расчета - полный расчет. 

https://yookassa.ru/developers/54fz/payments

Сайт на вордпресс, но платежи делаются через самописный костыль

Ищу исполнителя с опытом подобных настроек, кто уже в этом разобрался и знает как это должно работать. 

2 года назад
foa88
Олег 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
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