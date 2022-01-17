Задачи для PHP много фронтенда и немного бека

Всем привет, у нас есть Dating проект, сейчас ищем разработчика, который сможет сделать работу для начала запуска продукта.

Для этого нужно поставить новый дизайн: (Для того чтобы получить ссылку на редизайн напишите в личку.)

Основной стак задач:

1. Анализ кода, легкий рефакторинг

2. Установка нового дизайна

3. Дальнейшее фиксирование багов

4. Установка платежных систем

5. Настройка работы чата, работы профилей

Сайт написан на PHP, много кастомного кода.

Сейчас в поисках человека который понимает свою работу и готов сделать все не просто быстро, но и качественно. Мы понимаем что за качество нужно платить. Ждем ваших заявок.

Ссылка на наш сайт:

https://mostlink.me/jr1q2