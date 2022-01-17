Разработка сервиса здорового образа жизни на Laravel

Необходима разработка на laravel (необходима разработка API и админку на Vue).

Сервис представляет из себя возможность просматривать видео из Ютуб и добавлять отчеты (фото, или комментарий), За это пользователю начисляются баллы. Есть подробное ТЗ, макеты, все покажу кандидатам.

Фронт - мобильное приложение, поэтому необходимо будет работать в связке с фронтендером. Документацию по методам вести в swagger.

Предлагаю организовать работу по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю.

Работа организована через Таск-менеджер, часы трекаются там же. Совместная разработка через gitHub.

В ответе прошу указать:

- Из какого вы города?

- Свою ставку в час, или в неделю

- Ваш опыт работы с Laravel, примеры работ

- Сколько часов в неделю готовы уделять проекту?