Разработка сервиса здорового образа жизни на Laravel

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок524 просмотра
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Необходима разработка на laravel (необходима разработка API и админку на Vue). 

Сервис представляет из себя возможность просматривать видео из Ютуб и добавлять отчеты (фото, или комментарий), За это пользователю начисляются баллы. Есть подробное ТЗ, макеты, все покажу кандидатам. 

Фронт - мобильное приложение, поэтому необходимо будет работать в связке с фронтендером. Документацию по методам вести в swagger. 

Предлагаю организовать работу по часам, или по неделям: будем созваниваться например в понедельник, оценивать что можем сделать за неделю. 

Работа организована через Таск-менеджер, часы трекаются там же. Совместная разработка через gitHub. 

В ответе прошу указать: 

- Из какого вы города?

- Свою ставку в час, или в неделю

- Ваш опыт работы с Laravel, примеры работ

- Сколько часов в неделю готовы уделять проекту? 

Laravel
2 года назад
motive-do
Андрей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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