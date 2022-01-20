Настройка фильтра в каталоге, Вордпресс

Проект: egida-inc.ru, сделан на Вордпресс

Задача:

1. Во всех категориях каталога убираем фильтры

останется только навигация: https://skr.sh/sBzFmCNZS3F?a

2. Убираем лишние элементы фильтра из подкатегорий:

- убираем фильтры везде в подкатегориях, кроме исключений (ниже по тз)

- расставляем пункты по порядку, также по тз

Исключения и порядок пунктов:

1. POS-периферия - POS-компютеры:

https://egida-inc.ru/product-category/pos-periferija/pos-kompyutery/

- Производитель (Brand)

- Процессор

- Оперативная память

- SSD - его вы переименовываем на вот такое: Жёсткий диск - https://skr.sh/sBzKSEEhhfN?a

- Операционная система

- Цвет

2. POS-периферия - мониторы кассира

https://egida-inc.ru/product-category/pos-periferija/monitory-kassira/

3. Терминалы сбора данных - Оборудование

https://egida-inc.ru/product-category/terminaly-sbora-dannyh/oborudovanie/

Производитель (Brand)

Операционная система

Считыватель

Размер дисплея

Емкость аккмулятора

Класс ТСД

Камера

4. Принтеры этикеток, ВСЁ категория (то есть фильтры одинаковые в всех разделах)

https://egida-inc.ru/product-category/printery-etiketok/

Производитель (brand)

Способ печати

Разрешение печати

Интерфейсы подключения

Ширина печати

5. сканеры шк - для всей категории

https://egida-inc.ru/product-category/skanery-shtrih-kodov/

производитель (brand)

считываемые штрих-коды

способ подключения

форм-фактор сканера

6. Онлайн кассы

подкатегория - Фискальные регистраторы

Производитель (brand)

ширина чека

автоотрез

цвет

7. Онлайн кассы - Смарт-терминалы

Производитель (brand)

ширина чека

автоотрез

цвет

8. Онлайн кассы - Ньюджеры

Производитель (brand)

ширина чека

автоотрез

цвет

Если для такой настройки нужен новый плагин фильтра, то подбираем и ставим его.