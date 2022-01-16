Передача данных из Битрикса в 1С

Приветствую

Есть интернет -магазин на Битриксе

На нем установлен и работает модуль обмена с 1С. Его нужно доработать.

Добавить к свойствам товаров в заказе "Уникальный код" и "Закупочную цену" для выгрузки в 1С.

Кто готов взять прошу написать цену и контакты.