Написать супер простую админку для замены нескольких текстовых значени

Веб-программированиеЗавершен6 заявок915 просмотров
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Нужно написать простую админку, из которой можно будет заменять несколько текстовых значений на одностраничнике. Нужно сделать сейчас.

2 года назад
selticwillson
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
jamasad
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
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