Arduino UNO Калькулятор

Веб-программированиеЗавершен2 заявки876 просмотров
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Нужно создать скетч/прошивку для имитации советского калькулятор Б3-04 на Arduino UNO с клавиатурой 4x4 и lcd1602.

2 года назад
Quincklyen
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Roman_1984
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$15
14 дней
UAH
Работой был очень доволен, всё сделал в лучшем виде, рекомендую данного человека.
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