Парсер TikTok

Нужен скрипт для сбора аудиозаписей и количества клипов с этой записью.

У наardgfdfgdsfgdfsgdsfgс уже есть база с 500к треками храниться в mysql

Их нужно ежедневно обходить, проверять кол-во видео и сохранять в базу.

Нужно каждый день искать новые треки, для этого можно:

- Обходить страницу трендов

- Обходить страницы пользователей

- Обходить хэштеги

Ищем программиста с рабочей библиотекой на доработку скриптов и обслуживание.