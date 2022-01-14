Сервис продвижения Инстаграм или ТикТок, предлагай ЦЕНУ

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки561 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует разработка или уже готовый скрипт сервиса по продвижению в социальных сетях - Инстаграм или Тик Ток.

Интересует как Массфолловинг/Масслайкинг, Автопросмотр чужих сториз, так и другие автоматические действия аккаунтов в соцсетях.

Примеры сервисов:

https://zengram.ru

https://tooligram.com

https://instaplus.pro

https://instaplus.me

https://www.combin.com/ru/

https://plumapp.ru

SMMflow.com

https://bridgit.me

В первую очередь интересуют люди, которые уже делали подобные решения.

ЦЕНУ установил произвольную для привлечения внимания, называйте СВОЮ ЦЕНУ

2 года назад
guest_16421655991437
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Определение на сайте наличие приложения у юзера

    Необходимо добавить на кнопку сайта скрипт по типу TDS (Traffic Distribution System). Скрипт должен выполнять автоматические правила: 1. Вначале получает разрешение экрана у пользователя и подставляет в необходимый код на сайте данные разрешения "ширина и высота" в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно в окошко вставить ссылку

    Нужно в окошко вставить ссылку https://сайт.ru/cabinet/pay с анкором "Пополнить баланс" Во втором случае: при нажатии на зарегистрироваться и войти нужно чтобы открывалось окно авторизации/регистрации. Сайт на php

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Обработка элементов веб страницы на Python Flask

    Есть готовая верстка для веб программы, нужно сделать что бы веб сервер на Python Flask отдавал и принимал значения (из текстового файла) для активных элементов на веб странице. Более подробное описание задачи в видео: https://disk.yandex.ru/i/sD5ijHAIe1f8tA  Любые уточнения ...

    Python
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Веб-программист для выполнения периодических работ по сайтам

    Нужен программист на периодические задания - устранение ошибок, доработки уже существующих сайтов. Работа удаленная, загрузка разная, оплата сдельная (раз в месяц за предыдущий). Необходимые компетенции: 1. Владение: PHP 5.3 - 7.1 JavaScript + jQuery Основы HTML + CSS Apache 2 MySQL ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт

    Мне нужен сайт в котором идея такова есть пазл с 15 деталей  на собрания пазла есть 30 дней чтобы получать пазлы нужно покупать наборы с ними один набор стоит 1 грн на день доступно 5 ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Снайпер по API

    Здравствуйте. Требуется софт-снайпер. 1) мониторинг баланса. (1 курл запрос), по API внутри блокчейна. 2) отправка транзакции (web3.js библиотека). 3) Работа с API биржи (продажа, как только операция 2 совершилась.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • API интеграция Beauty Pro и Google Data Studio

    Реализовать интеграцию Google Data Studio (далее GDS) и сервиса Beauty Pro для отображения ключевых показателей бизнеса на одном дашборде и с последующей возможностью самостоятельно строить нужные графики. Судя по документации API необходимые данные сервисом предоставляются. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад