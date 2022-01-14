Обработка элементов веб страницы на Python Flask

Нужен программист на периодические задания - устранение ошибок, доработки уже существующих сайтов. Работа удаленная, загрузка разная, оплата сдельная (раз в месяц за предыдущий). Необходимые компетенции: 1. Владение: PHP 5.3 - 7.1 JavaScript + jQuery Основы HTML + CSS Apache 2 MySQL ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка для веб программы, нужно сделать что бы веб сервер на Python Flask отдавал и принимал значения (из текстового файла) для активных элементов на веб странице.
Более подробное описание задачи в видео: https://disk.yandex.ru/i/sD5ijHAIe1f8tA
Любые уточнения дополнения готов дать в личных сообщениях.
Спрашивайте не стесняйтесь.
Предлагайте сроки и стоимость.
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