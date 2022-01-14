Парсер магазина

Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код. Необходимые условия: - Знания typescript от 2 лет - Понимание условия задачи на английском - Весь код должен быть в одной исходной функции! - Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же Жду предложений:)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать PHP + SQL парсер сайта который будет работать по крону, собирать и обновлять данные в таблице. После по крону или прямыми
запросами собирать в XML файлик из базы для дальнейшего использования.
Сайт который парсим https://goo.su/9YOI
Бюджет не большой, буду отталкиватся от него. По срокам на выходных уже нужен.
Если с этим парсером срабатываемся есть еще несколько каталогов для которых так же нужны парсеры.
- Похожие заказы
- $14Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $14
Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код. Необходимые условия: - Знания typescript от 1,5 лет - Понимание условия задачи на английском - Весь код должен быть в одной исходной функции! - Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же Жду предложений:)Закрыт2 года назад
- $14
Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код. Необходимые условия: - Знания typescript от 1,5 лет - Понимание условия задачи на английском - Весь код должен быть в одной исходной функции! - Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же Жду предложений:)Закрыт2 года назад
Требуется скрипт для анализа данных по API Bestchange .ru с выводом результатов в веб страницу. Если у Вас есть опыт работы с Bestchange, это хороший плюс. В целом API не сложное. ТЗ имеется.Завершен2 года назад
Надо сделать фид для моего сайта, вот по этим требованиям: https://yandex.ru/support/webmaster/feed/snippets-services.html Сайт на фреймворке yii Предлагайте сроки и цену.Завершен2 года назад
- $26
На странице regit.php при нажатии копки создать открывается таблица с данными, в таблицу нужно добавить chexbox для выборки, после того как выбрали нужные данные из таблицы нажимаем сохранить, данные должны отображаться в реестре следующим образом генерируется ...Завершен2 года назад
есть 10 видов отчетов и 15 кампаний нужно сделать так что бы значения динамически подставлялись в строку с отчетом и открывался отчет. добавить форму для добавляния нвых клиентов и отчетов Есть такая строка https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?ulogin=bobo-ads&cid=54251635 нужно чтобы в login ...Закрыт2 года назад
- $100
1. Сделать парсер для Инстаграм. Который будет выкладывать контент из выбранных профилей в инсте в профиль Инстаграма клиента. 2. Выкладывать парсер будет, как фото так и видео, вместе с описанием и хештегами. 3. В парсере ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $1
Перестал работать бургер меню. Нужно починить быстро.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад