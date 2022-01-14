Парсер магазина

Нужно написать PHP + SQL парсер сайта который будет работать по крону, собирать и обновлять данные в таблице. После по крону или прямыми

запросами собирать в XML файлик из базы для дальнейшего использования.

Сайт который парсим https://goo.su/9YOI

Бюджет не большой, буду отталкиватся от него. По срокам на выходных уже нужен.

Если с этим парсером срабатываемся есть еще несколько каталогов для которых так же нужны парсеры.