Работа с API Bestchange. ru

Веб-программированиеЗавершен3 заявки1047 просмотров
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Требуется скрипт для анализа данных по API Bestchange .ru с выводом результатов в веб страницу.

Если у Вас есть опыт работы с Bestchange, это хороший плюс.

В целом API не сложное. ТЗ имеется.

2 года назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
17 часов назад
2 года назад
$81
8 дней
UAH
Сделано.
Всё прошло хорошо.
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