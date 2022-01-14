Сделать реестр php, js

Навыки: React js, web3 , дизайн (немного) Оплата: договорная. Ждем отклики здесь или на почту, тг.
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На странице regit.php при нажатии копки создать открывается таблица с данными, в таблицу нужно добавить chexbox для выборки, после того как выбрали нужные данные из таблицы нажимаем сохранить,
данные должны отображаться в реестре следующим образом генерируется id реестра и текущая дата (либо дату можно добавить в окно где данные в таблице, просто ввод даты как это реализовано в учете документов),
id реестра должен быть кликабелный (можно просто сделать кликабельный сам реестр без иконки), т.е при нажатии выпадает список данных которые были выбраны, приложу скриншот как это должно примерно выглядеть.
PS. дизайн не обязателен, главное что бы работал запись данных в реестр
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