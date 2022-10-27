—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
ТОП-10— Веб-программирование
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
2 месяца назад
Я в невероятном восторге от того, что из всего многообразия "специалистов" на рынке, мне сразу повезло попасть на Эрика, который предложил взяться за мою работу. Человек, который знает свое дело, который сделает все так, как вам нужно и даже, что немало важно, не будет дергать вас по вопросам на каждом своем действии. Поэтому, всем от души рекомендую этого человека, как специалиста на выполнение важных задач в срок, в полном объеме и даже чуточку больше. ?Еще раз, Эрик, большое спасибо!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Антоном, предоставил четкое ТЗ, всегда был на связи и во время совершил оплату! Всем рекомендую!
$25
10 баллов
3 месяца назад
С поставленной задачей справился отлично и в срок. Постоянно был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все отлично, рекоммендую!!
$150
10 баллов
4 месяца назад
Быстро, качественно, красиво!
Ответный отзыв
Приятно было работать! Рекомендую!
$150
10 баллов
4 месяца назад
Работа была сделана качественно и в срок согласно ТЗ. Всегда на связи. Детально разобрался с поставленной задачей. Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Оплата вовремя! Рекоммендую!!!
$100
10 баллов
год назад
Отлично выполнил работу! Был всегда на связи, делал все корректировки. Рекомендую как специалиста, думаю будем работать еще.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!!!
Веб-программирование
49 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#7