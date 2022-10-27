erik999

Эрик erik999

 
39 летАрмения/Ереван
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 дней назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
40%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
5
безопасных платежей
ТОП-10
Веб-программирование
Отзывы заказчиков
guest_1697187387645
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
$150
10 баллов
2 месяца назад
Доработка сайта PHP + JS, БД Mysql.
Я в невероятном восторге от того, что из всего многообразия "специалистов" на рынке, мне сразу повезло попасть на Эрика, который предложил взяться за мою работу. Человек, который знает свое дело, который сделает все так, как вам нужно и даже, что немало важно, не будет дергать вас по вопросам на каждом своем действии. Поэтому, всем от души рекомендую этого человека, как специалиста на выполнение важных задач в срок, в полном объеме и даже чуточку больше. ?Еще раз, Эрик, большое спасибо!
Приятно было работать с Антоном, предоставил четкое ТЗ, всегда был на связи и во время совершил оплату! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Funker
Макс 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
3 месяца назад
Восстановить работу контактных форм на сайте.
С поставленной задачей справился отлично и в срок. Постоянно был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично, рекоммендую!!
Ответный отзыв
Darpol
41 годЧехия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
4 месяца назад
API для WP
Быстро, качественно, красиво!
Приятно было работать! Рекомендую!
Ответный отзыв
Liudmila16
Людмила 
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
$150
10 баллов
4 месяца назад
Интеграция по api
Работа была сделана качественно и в срок согласно ТЗ. Всегда на связи. Детально разобрался с поставленной задачей. Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую.
Четкое ТЗ. Оплата вовремя! Рекоммендую!!!
Ответный отзыв
genman
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
Необходимо разработать сайт и разместить его на хостинге
Отлично выполнил работу! Был всегда на связи, делал все корректировки. Рекомендую как специалиста, думаю будем работать еще.
Четкое ТЗ. Всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Веб-программирование
49 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#7