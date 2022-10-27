Я в невероятном восторге от того, что из всего многообразия "специалистов" на рынке, мне сразу повезло попасть на Эрика, который предложил взяться за мою работу. Человек, который знает свое дело, который сделает все так, как вам нужно и даже, что немало важно, не будет дергать вас по вопросам на каждом своем действии. Поэтому, всем от души рекомендую этого человека, как специалиста на выполнение важных задач в срок, в полном объеме и даже чуточку больше. ?Еще раз, Эрик, большое спасибо!