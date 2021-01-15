Необходимо восстановить работу контактных форм на сайте. Проблема заключается в неработающей кнопке и отсутствии отправки писем на почту. Лог ошибок предоставлен в прикрепленном файле для диагностики и исправления.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать несколько продающих карточек для Wildberries с инфографикой. Предоставляются фото товара и текст. Необходимо создать креативный дизайн, который выделит карточку среди других. Откликайтесь, если есть опыт работы с маркетплейсами, указывайте цену, сроки и примеры работ.Баннеры20 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка темы для Wordpress на основе уже готового html шаблона. Необходима реализация перелинковки постов в одной категории, возможность поиска по городам, работа форм и удаление слова 'category' из URL. Подробности предоставлю в личной беседе.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сверстать и адаптировать дизайн на тему для WordPress. Необходимо реализовать автоматическую перелинковку постов в категории, настроить работу форм и помочь с настройкой плагинов. Возможны мелкие правки по ходу выполнения задачи. Оплата предпочтительно через WMZ.Завершен3 года назад
Необходимо отрисовать дизайн сайта, сохранив структуру по предоставленному образцу для десктопной и мобильной версии. Дизайн должен быть простым и легким, с минимальным количеством изображений. Оплата производится через WMZ.Завершен3 года назад
Требуется адаптивная верстка двух страниц с реализацией контактных форм. Необходимо предоставить готовую папку с файлами для загрузки на хостинг. Укажите срок и стоимость выполнения заказа.Завершен3 года назад
- $5
Требуется помощь в настройке отслеживания отправки форм, реализованных с использованием Ajax, в Google Analytics и Яндекс.Метрике через Google Tag Manager. Необходимо внести возможные правки в код и обеспечить корректное отслеживание событий.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт4 года назад
Писать на финансовую тематику: банки, микрофинансовые организации, кредиты, займы, карты и т.д. 50 текстов - 150к символов. Если вам близка данная тематика, жду ваши заявки. От вас: ...Рерайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
Верстка десктоп+мобайл 4 стр. Допилить функционал для wordpress: 2 модальных окна, 2 формы (заявка, контакты), добавление поста в формате карточки товара с его описанием, фото и видео, установка при необходимости плагинов. Указывайте срок и ...Завершен4 года назад
Нужен дизайн сайта: десктоп+адаптив Страницы - главная - категория - страница продукта - страница контактов Обязательно указывайте цену и сроки.Дизайн сайтов81 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
На мой сайт попадает посетитель с платной рекламы google. При этом он получает gclid (Идентификатор Google Рекламы) и cid (Идентификатор клиента). Наша задача получить gclid и CiD этого посетителя и подставить полученные данные ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть шаблон Wordpress установленный на сайт. Надо сделать его адаптивным под мобильные устройства с сохранением функционала. Допускается 2 варианта решения проблемы: 1. Переделать существующий шаблон (он в приоритете) 2. Установить новый бесплатный уже ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
На сайте Wordpress установлена самописаня тема. При ее использовании внутри админки появляются ошибки: При попытке открыть библиотеку медиафайлов видна бесконечная загрузка и файлы-картинки не отображаются.При попытке загрузки файла-картинки, выдается ошибка, но картинка загружается на хостинг.При ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $50
Рерайт 10+ текстов на финансовую тему (кредитные карты, кредиты). Наличие у вас в портфолио подобных работ будет плюсом. Возможно постоянное сотрудничество. Подробности при личном общении.Рерайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $120
Создать простой, лаконичный, понятный дизайн (Десктопная+Мобильная версия). Скелет как, что и где должно быть я дам. Страниц порядка 7-10шт., все на базе главной и производные друг друга. Портфолио обязательно.Завершен7 лет назад
- $80
Есть дизайн, надо сверстать мобайл+десктоп версию. Создать БД с возможностью ее редактирования, организовать на одной из страниц вывод данных из нее и пару фильтров по нескольким полям. Сделать страницу с контактной формой, сделать 4 ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть план квартиры. необходимо по заданию и после общения отрисовать план расстановки мебели и потом сделать 3D визуализацию также по заданию/пожеланиям заказчика + немного вашего креатива. Портфолио обязательно.Интерьеры и Экстерьеры34 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо отрисовать несколько дизайнов по заданию (!без креатива) - Mobile и Desktop версии. Дизайны очень простые и по большей части однотипные. Нужны кротчайшие сроки и хорошая цена. Кто готов взяться велкам. ...Завершен8 лет назад
- $80
Верстка + создание темплейта под Wordpress. (Либо натяжка на чистый, готовый шаблон.) Так же возможны мелкие правки. От вас: опыт работы с CMS Wordpress, опыт исполнения подобных задач. Срок: сегодня/завтра.Завершен10 лет назад
- $50
Готов платить 25-30р за 1000 зн. без пробелов. От Вас: качество, грамотность, скорость, желателен опыт написания текстов подобной тематики, наличие примеров ваших работ. Текста проверяю "Advego plagiatus" (настройки скажу при личной беседе), другие ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад