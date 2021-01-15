Funker

Макс Funker

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$85
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$25
10 баллов
2 года назад
Восстановить работу контактных форм на сайте.
Устранение ошибок
Все отлично, рекоммендую!!
С поставленной задачей справился отлично и в срок. Постоянно был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
3 года назад
Создать тему (template) для Wordpress + мелкие доработки
FigmaHTMLWordPress
Хорошо поставленая задача. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный исполнитель! С задачей справился на 100% в оговоренный срок, постоянно был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
-_YakovDen4k_-
Денис 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Сверстать и "натянуть" дизайн на тему для Wordpress + доработки
WordPress
Хороший работодатель рекомендую
Все хорошо. С задачей по верстке справился, выполнено в срок, был на связи.
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M_Antonow
Максим 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Отрисовать дизайн сайта по примеру.
Приятно было работать. Легко и по существу общается. Всегда на связи. Задание было понятно. Есть понимание как происходит процесс создания макета. Рекомендую 👌
Все было сделано профессионально, качественно и с соблюдением сроков. Всегда на связи, учел все пожелания. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
bluefqcebaby
Андрей 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка двух страницы + реализовать работу контактных форм.
все гуд!
Справился с поставленной задачей на 100%, сделано в срок. Всегда на связи, адекватно реагировал на просьбы сделать правки. Рекомендую.
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