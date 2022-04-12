[size="37"]Профессиональная верстка, интеграция с CMS. 🔥[/size]
О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой более 5 лет. Работал в чешской IT компании 2 года.
Оплата:
- Приват Банк
- Монобанк
- Другие любые способы оплаты
- Почта: [email protected]
- Skype: spilart1
- Телеграм: https://t.me/freeman0204
- Инстаграм: https://www.instagram.com/art0204_dev/
- Twitter Bootstrap 4
- HTML5
- CSS3
БЭМ
- Flexbox
- Gulp
- VCS Git
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Responsive
- Parallax scrolling
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- Pixel perfect
- Wordpress.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
14
безопасных платежей
ТОП-50— Системы управления (CMS)
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель! С задачей справился на 100% в оговоренный срок, постоянно был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хорошо поставленая задача. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
$70
10 баллов
2 года назад
Артур, спасибо вам большое! С нашей стороны было много изменений дизайна в процессе. Мы долго и кропотливо доводили проект до совершенства, но результат того стоит. Артур надежный, старательный исполнитель. Только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо!
Ответный отзыв
Сделали интересный сайт, продуктивно поработали. Рекомендую к сотрудничеству!
$35
10 баллов
2 года назад
Качественная выполненная работа, рекомендую.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
2 года назад
Отличная работа. Быстро решил мою проблемку с сайтом Wordpress. Буду обращаться и впредь
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Быстрая Оплата. Рекомендую!
$17
10 баллов
2 года назад
Артур все сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Владиславу за работу. Быстрая оплата. Рекомендую!
Системы управления (CMS)
18 отзывов
$12/час
от $20от 1 дня
#30
HTML-верстка
16 отзывов
$9/час
от $20от 1 дня
#74
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20
#753