Артур, спасибо вам большое! С нашей стороны было много изменений дизайна в процессе. Мы долго и кропотливо доводили проект до совершенства, но результат того стоит. Артур надежный, старательный исполнитель. Только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо!