coder0204

Артур Черешнюк coder0204

 
33 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад

[size="37"]﻿Профессиональная верстка, интеграци﻿я с CMS. 🔥[/size]

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой более 5 лет. Работал в чешской IT компании 2 года.

Оплата:

  • Приват Банк
  • Монобанк
  • Другие любые способы оплаты
Контакты:

Знания, навыки:

  • Twitter Bootstrap 4
  • HTML5
  • CSS3

    БЭМ

  • Flexbox
  • Gulp
  • VCS Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Иконочный шрифт
  • Pixel perfect
  • Wordpress.

JavascriptWordPressHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSGulpGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
14
безопасных платежей
ТОП-50
Системы управления (CMS)
Портфолио
Отзывы заказчиков
Funker
Макс 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
2 года назад
Создать тему (template) для Wordpress + мелкие доработки
Отличный исполнитель! С задачей справился на 100% в оговоренный срок, постоянно был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Хорошо поставленая задача. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
roil999
Роман 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта
Артур, спасибо вам большое! С нашей стороны было много изменений дизайна в процессе. Мы долго и кропотливо доводили проект до совершенства, но результат того стоит. Артур надежный, старательный исполнитель. Только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо!
Сделали интересный сайт, продуктивно поработали. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
tndonzil
36 летКиргизия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
2 года назад
Нужно сделать верстку
Качественная выполненная работа, рекомендую.
Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
barsatraider
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Проблемы с авторизацией Wordpress
Отличная работа. Быстро решил мою проблемку с сайтом Wordpress. Буду обращаться и впредь
Четкое ТЗ. Быстрая Оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
biotochiv
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$17
10 баллов
2 года назад
Перенести товары с одного Wordpress Woocommerce на другой.
Артур все сделал быстро и качественно. Рекомендую!
Спасибо Владиславу за работу. Быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
18 отзывов
$12/час
от $20от 1 дня
#30
HTML-верстка
16 отзывов
$9/час
от $20от 1 дня
#74
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20
#753