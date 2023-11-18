Верстка 2 страниц по готовому сайту

Объяснил что нужно делать в коротком видео

Ссылки с видео на сайты по которым нужно сделать верстку

https://gifts.thekitchin.com/

https://capmaison.com/photo-gallery/

Пишите цену. Есть перспектива получать периодически заказы по верстке.

Добавьте в отклик свои 3 лучшие работы по верстке.