Верстка 2 страниц по готовому сайту

HTML-версткаЗакрыт16 заявок197 просмотров
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Объяснил что нужно делать в коротком видео

Ссылки с видео на сайты по которым нужно сделать верстку
https://gifts.thekitchin.com/
https://capmaison.com/photo-gallery/

Пишите цену. Есть перспектива получать периодически заказы по верстке. 

Добавьте в отклик свои 3 лучшие работы по верстке.

месяц назад
coder0204
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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