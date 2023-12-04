HTML верстка лендинга PSD

HTML-версткаЗавершен8 заявок38 просмотров
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Необходимо выполнить html верстку лендинг-страницы, макет прикрепляю. Макет в ПСД (фотошоп). Так же выполнить адаптацию под мобильные/планштеы устройства.

В предложениях оставляйте стоимость и сроки.

Сроки крайне важны на этом проекте - чем быстрее, тем лучше!

HTML
месяц назад
nikolaskolis
35 летУкраина
месяц в сервисе
Был
18 дней назад
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Выбранный исполнитель
vmanohin
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
месяц назад
$40
2 дня
UAH
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