Cверстать лендинг

$150
HTML-версткаЗавершен53 заявки305 просмотров
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scss

pixel perfect

резиновая верстка

7 - 8 пейдждаунов

несколько анимаций

срочно 

с нами интересно работать если нужны заказы

месяц назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
dvtbook
23 годаАрмения
год в сервисе
Был
день назад
месяц назад
$200
4 дня
Профессиональное владение HTML\CSS! отличное качество верстки! соблюдение сроков! Рекомендую!!!
Отличный заказчик, проявивший понимание и поддержку на протяжении всего процесса работы. Всегда был открыт для обсуждения и дополнительных идей, что сделало процесс совместной работы еще более интересным. Оплата была произведена быстро и без задержек.