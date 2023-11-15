Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: Kenform
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: Kenform
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Образование:
- Высшее техническое.
Портфолио:
Мой сайт с работами
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: Kenform
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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