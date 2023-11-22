Необходимо сверстать лендинг без функционала по шаблону

$15
HTML-версткаЗавершен2 заявки29 просмотров
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Есть шаблон в фигме, нужно сделать лендинг под десктоп и мобилку (оба шаблона есть).

https://www.figma.com/file/HyZAQw3uuYuIMsnG8PJoFi/Quality-Tech-(Copy)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=LT7QRcJ1TQCalEND-1

месяц назад
darktwister
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
serezhenka95
28 летРоссия
год в сервисе
Был
7 часов назад
месяц назад
$20
3 дня
RUB
Все сделано хорошо, в сроки. Быстро были поправлены все недочеты, сотрудничеством доволен
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