Верстка макета рассылки

HTML-версткаЗакрыт6 заявок33 просмотра
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Сверстать html для рассылки (без css) только style и div.

Есть макет в Figma Ищу исполнителя имеющего опыт именно с почтовыми рассылками.

Лого в svg тут https://somelove.ru/img/logo.svg

https://www.figma.com/file/yAOADHNbEqnwulY3iMZgZX/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=CKZ6zWBExA1nnx2M-1

месяц назад
guest_1699871046975
Россия
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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