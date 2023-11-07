Нужно адаптировать страницу под утройства

HTML-версткаЗакрыт11 заявок36 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт простой, адаптация так же нужна простая

Макет страницы которую нужно будет адаптировать: https://www.figma.com/file/8oDGBdw8OIB8MqYOExjMw0/Lokalise

архив скину исполнителю

месяц назад
Kievopg
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Oleg_thesame
Олег 
24 годаКазахстан
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$12
1 день
RUB
  • Похожие заказы

  • Верстка и правки по фронт энду

    Требуется помощь программиста в верстке лендинга и в правках на готовых сайтах. Правки несложные, все по ТЗ. Лендинг, 6 блоков. Работу нужно сделать по скорее. Начать можно сразу. В своей заявке укажите пжл языки программирования, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Ищу программиста HTML/CSS для моего нового веб-сайта

    $220

    Я ищу опытного программиста HTML/CSS, который поможет мне поправить ощыбки на веб-сайт. Мне нужен человек, который сможет работать со мной в тесном сотрудничестве, чтобы воплотить мое видение в жизнь. Пожалуйста, укажите стоимость ваших услуг ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Верстка для Vue из Figma

    $300

    Добавить адаптивность к существующим страницам, и сверстать несколько дополнительных страниц. Бюджет окончательный, предоплаты нет. Начинающим просьба не беспокоит, верстка сложная.

    Figma
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 дней назад

  • Поправить ломающуюся верстку при изменение ширины на Bootrstrap

    Нужно поправить верстку Сайт Desktopcallrecorder.com На полной ширине все ок. При уменьшение ширины ломается Темплейт на Bootstrap, хотелось бы чтобы решение использовало классы bootstrap Оплата PayPal, ну или обсуждаемы другие варианты ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Верстка макета

    Добрый день! Необходимо сверстать макет. Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на ваше усмотрение. перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Фронтенд для конвертера цен

    Конвертер я написал в первом приближении (еще нужны доработки). Проект простой. Говорю сразу, что дело иметь буду только с начинающими. Программирование в целом выполнено. Кое-что мне предстоит доработать. Попробую сделать PWA. С ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    21 день назад