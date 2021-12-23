Делаю профессиональную качественную верстку https://zeawork.ru

https://zeawork.braids.com.ua - портфолио

Валидность, кроссбраузерность гарантирую. Если вы нашли ошибки, то исправляю до тех пор пока все не будет как надо. Для меня важно сделать верстку так, чтобы вы остались довольны.

- Адаптивность при необходимости, в работе использую tailwindcss + BEM, если нужна чистая верстка то могу как скажете

- прикручиваю все нужные плагины jQuery или JavaScript и делаю относительно простые эффекты сам

- адекватный, исполнительный (люблю работать) и всегда на связи

Обычно работаю без предоплаты, оплата после сдачи всех работ.

(если Вы на сайте меньше 6 месяцев - предоплата 50% - в связи с некоторыми недобросовестными заказчиками)

Если можете предложить постоянную работу, то я открыт для предложений - напишите zeskinner, [email protected] и обсудим.

Здесь можете убедиться в чистоте кода и качественности верстки:

https://zeawork.braids.com.ua - больше иформации

Единственное чего от вас хочется чтобы вы ценили качественную работу и уважали мой труд более менее нормальными деньгами если это так, то

напишите мне в скайп и все обсудим

- telegram - https://t.me/EvgeniyZozulya

- zeskinner - skype

- [email protected]