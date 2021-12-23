https://zeawork.braids.com.ua - портфолио
Валидность, кроссбраузерность гарантирую. Если вы нашли ошибки, то исправляю до тех пор пока все не будет как надо. Для меня важно сделать верстку так, чтобы вы остались довольны.
- Адаптивность при необходимости, в работе использую tailwindcss + BEM, если нужна чистая верстка то могу как скажете
- прикручиваю все нужные плагины jQuery или JavaScript и делаю относительно простые эффекты сам
- адекватный, исполнительный (люблю работать) и всегда на связи
Обычно работаю без предоплаты, оплата после сдачи всех работ.
(если Вы на сайте меньше 6 месяцев - предоплата 50% - в связи с некоторыми недобросовестными заказчиками)
Если можете предложить постоянную работу, то я открыт для предложений - напишите zeskinner, [email protected] и обсудим.
Здесь можете убедиться в чистоте кода и качественности верстки:
https://zeawork.braids.com.ua - больше иформации
Единственное чего от вас хочется чтобы вы ценили качественную работу и уважали мой труд более менее нормальными деньгами если это так, то
напишите мне в скайп и все обсудим
- telegram - https://t.me/EvgeniyZozulya
- zeskinner - skype
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