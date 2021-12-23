evgeniy

Евгений evgeniy

 
43 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Делаю профессиональную качественную верстку https://zeawork.ru

https://zeawork.braids.com.ua - портфолио

Валидность, кроссбраузерность гарантирую. Если вы нашли ошибки, то исправляю до тех пор пока все не будет как надо. Для меня важно сделать верстку так, чтобы вы остались довольны.

- Адаптивность при необходимости, в работе использую tailwindcss + BEM, если нужна чистая верстка то могу как скажете

- прикручиваю все нужные плагины jQuery или JavaScript и делаю относительно простые эффекты сам

- адекватный, исполнительный (люблю работать) и всегда на связи

Обычно работаю без предоплаты, оплата после сдачи всех работ.

(если Вы на сайте меньше 6 месяцев - предоплата 50% - в связи с некоторыми недобросовестными заказчиками)

Если можете предложить постоянную работу, то я открыт для предложений - напишите zeskinner, [email protected] и обсудим.

Здесь можете убедиться в чистоте кода и качественности верстки:

https://zeawork.braids.com.ua - больше иформации

Единственное чего от вас хочется чтобы вы ценили качественную работу и уважали мой труд более менее нормальными деньгами если это так, то

напишите мне в скайп и все обсудим

- telegram - https://t.me/EvgeniyZozulya

- zeskinner - skype

- [email protected]

JavascriptjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
средняя цена заказа
11%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
22
безопасных платежей
ТОП-20
HTML-верстка
Портфолио
Отзывы заказчиков
Redmax888
35 летМолдова
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$130
10 баллов
3 месяца назад
Нужно сверстать 4 страницы онлайн курса
Отличная верстка, очень доволен результатом
Отличный заказчик, все прошло хорошо. Работой доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$150
9 баллов
4 месяца назад
Верстка макетов
Все хорошо!
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
raheseg
33 годаУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 отзывов(-2)
$50
10 баллов
6 месяцев назад
Верстка 3х страниц
Все ок. Сделал как надо. Долгая проверка с нашей стороны. Но исполнитель супер
Все отлично. Спасибо. Если появится еще возможность - поработаем
Ответный отзыв
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
2 года назад
Сверстать сайт в HTML
Отличный верстальщик, очень доволен, что нашел "жемчужину". Другой фрилансер, с кем раньше сотрудничал, захотел за верстку в несколько раз больше, чем сделал Евгений. При этом скорость работы не пострадала: были мгновенные незначительные правки по замечаниям (некоторые моменты были непонятны в макете от дизайнера).
Работой доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
ruslan_42
Руслан 
43 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка сайта
Все супер! Работа выполнена на отлично! Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично. Работой доволен. Оплата своевременная, ничего лишнего. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
HTML-верстка
72 отзыва
$12/час
от $10от 1 дня
#11