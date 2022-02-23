Требуется адаптивная HTML-верстка дизайна интернет-магазина, созданного в Figma. Ожидаются шаблоны для главной страницы, каталога, страницы продукта, корзины покупок и других разделов. Оценка будет проводиться по портфолио и предложению по срокам и стоимости работы.
- HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется сверстать 2 новые страницы сайта в соответствии с текущими стилями. Дизайн предоставлен в Figma. Необходимо адаптировать страницы для десктопа и мобильных устройств. HTML остальных страниц будет отправлен выбранному исполнителю. Укажите в заявках сроки и ориентировочную стоимость работы.Завершенгод назад
Ищется разработчик для выполнения доработок мобильного приложения на Flutter для Android и iOS. После выхода первой версии предусмотрена работа над вторым этапом. Необходимо указать стоимость часа работы и доступное время в неделю. Ожидается долгосрочное сотрудничество.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо провести редизайн сайта интерактивного музея. В приложении представлено техническое задание на дизайн. Укажите стоимость и сроки разработки как дизайна, так и прототипов.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо создать иллюстрацию для детской игры о космических приключениях. Изобразить персонажа Гадеса с земным шаром и планетой на фоне космоса. Формат работы - full HD, соотношение сторон 16:9, результат в PNG, исходник в AI.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка HTML-верстки проекта на основе текущей версии и коррекций в Figma. Исполнитель получит необходимые материалы и должен быть готов приступить к работе незамедлительно.Завершен3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку новой страницы для сайта, придерживаясь текущих стилей. Дизайн предоставляется в Figma. Необходима адаптация для десктопной и мобильной версии. HTML остальных страниц будет отправлен выбранному исполнителю.Завершен3 года назад
Требуется Frontend разработчик на React для создания семейного таск менеджера. Объем работы 1 месяц фуллтайм. Необходимо разработать CMS и API для мобильного приложения на Flutter. В заявках указывать почасовой рейт и ссылки на GIT. Работа в Jira, Confluence, Bitbucket, общение в Slack и Zoom.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется доработка сайта с переносом на новую CMS. Основные технологии: PHP, Laravel, Vue.js. В заявке указывайте стоимость часа работы и портфолио реализованных проектов. Преимуществом будет наличие статуса самозанятого лица. Студии просьба не беспокоить.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо внести небольшие коррекции на сайте, работающем на WordPress. Задача включает в себя исправления в работе плагина, написание необходимого скрипта и изменение порядка блоков на странице продукта. Требуется опыт в веб-программировании и знание платформы WordPress.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для создания около 50 векторных иллюстраций для семейного мобильного приложения. Необходимы элементы интерьеров, предметы и персонажи в стиле RPG средневековья. Укажите стоимость за иллюстрацию и приложите портфолио.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка новой версии сайта для музея 'прогулка в темноте'. На первом этапе необходимо повторить текущий функционал, созданный на Ruby on Rails, без обновления дизайна. На втором этапе планируется редизайн и подключение нового функционала. В заявке укажите оценку проекта, сроки реализации и ссылки на Git с примерами кода.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить доработку сайта на WordPress, добавив функционал выбора цвета для продуктов в интернет-магазине. Рассматриваются как бесплатные, так и платные плагины для реализации этой задачи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка навигации пользователей в туристическом приложении, интегрированном с API Google Maps. Обсуждение всех деталей с подходящим кандидатом. Укажите свой почасовой рейт в заявке.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать логотип и иконку для туристического приложения по острову Мадейра, включающего аудиогиды и маршруты. Логотип будет использоваться в Appstore, Google Play и рекламных материалах. Дизайн приложения уже готов.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать баннер квеста для сайта музеяБаннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется создать дизайн сайта (интернет-каталог с формой заказа). Работа через безопасный платеж. Присылайте сумму и сроки. Результат работы в Figma.Завершен4 года назад
Создать на основании скетча десктоп и мобильную версии дизайна одностраничного сайта. Резуьтат работы предоставить в figma.Завершен4 года назад
- $30
Надо создать адаптивный дизайн на основании предоставленного макета в AIЗавершен4 года назад
- $20
Над о сделать баннер для десктоп и мобильной версииБаннеры1 исполнительЗавершен4 года назад