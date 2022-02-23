Romanjem

Роман Romanjem

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Верстка дизайна интернет магазина

    Требуется адаптивная HTML-верстка дизайна интернет-магазина, созданного в Figma. Ожидаются шаблоны для главной страницы, каталога, страницы продукта, корзины покупок и других разделов. Оценка будет проводиться по портфолио и предложению по срокам и стоимости работы.

    Адаптивная версткаВерстка сайтовFigma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Верстка 2 страниц сайта

    Требуется сверстать 2 новые страницы сайта в соответствии с текущими стилями. Дизайн предоставлен в Figma. Необходимо адаптировать страницы для десктопа и мобильных устройств. HTML остальных страниц будет отправлен выбранному исполнителю. Укажите в заявках сроки и ориентировочную стоимость работы.

    Верстка страницFigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Доработки по приложению на Flutter

    Ищется разработчик для выполнения доработок мобильного приложения на Flutter для Android и iOS. После выхода первой версии предусмотрена работа над вторым этапом. Необходимо указать стоимость часа работы и доступное время в неделю. Ожидается долгосрочное сотрудничество.

    FlutteriOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн сайта интерактивного музея

    Необходимо провести редизайн сайта интерактивного музея. В приложении представлено техническое задание на дизайн. Укажите стоимость и сроки разработки как дизайна, так и прототипов.

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание иллюстрации для детской игры

    Необходимо создать иллюстрацию для детской игры о космических приключениях. Изобразить персонажа Гадеса с земным шаром и планетой на фоне космоса. Формат работы - full HD, соотношение сторон 16:9, результат в PNG, исходник в AI.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработки и правки HTML верстки проекта

    Требуется доработка HTML-верстки проекта на основе текущей версии и коррекций в Figma. Исполнитель получит необходимые материалы и должен быть готов приступить к работе незамедлительно.

    FigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка страницы для сайта

    Требуется выполнить HTML-верстку новой страницы для сайта, придерживаясь текущих стилей. Дизайн предоставляется в Figma. Необходима адаптация для десктопной и мобильной версии. HTML остальных страниц будет отправлен выбранному исполнителю.

    FigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Frontend разработка на React

    Требуется Frontend разработчик на React для создания семейного таск менеджера. Объем работы 1 месяц фуллтайм. Необходимо разработать CMS и API для мобильного приложения на Flutter. В заявках указывать почасовой рейт и ссылки на GIT. Работа в Jira, Confluence, Bitbucket, общение в Slack и Zoom.

    FlutterGit
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на PHP, Laravel, Vue.js

    Требуется доработка сайта с переносом на новую CMS. Основные технологии: PHP, Laravel, Vue.js. В заявке указывайте стоимость часа работы и портфолио реализованных проектов. Преимуществом будет наличие статуса самозанятого лица. Студии просьба не беспокоить.

    LaravelPHPVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Небольшие коррекции по сайту на wordpress

    Необходимо внести небольшие коррекции на сайте, работающем на WordPress. Задача включает в себя исправления в работе плагина, написание необходимого скрипта и изменение порядка блоков на странице продукта. Требуется опыт в веб-программировании и знание платформы WordPress.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание иллюстраций для семейного приложения

    Ищется специалист для создания около 50 векторных иллюстраций для семейного мобильного приложения. Необходимы элементы интерьеров, предметы и персонажи в стиле RPG средневековья. Укажите стоимость за иллюстрацию и приложите портфолио.

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка новой версии сайта для музея

    Требуется разработка новой версии сайта для музея 'прогулка в темноте'. На первом этапе необходимо повторить текущий функционал, созданный на Ruby on Rails, без обновления дизайна. На втором этапе планируется редизайн и подключение нового функционала. В заявке укажите оценку проекта, сроки реализации и ссылки на Git с примерами кода.

    GitRuby
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка для сайта на wordpress

    Необходимо выполнить доработку сайта на WordPress, добавив функционал выбора цвета для продуктов в интернет-магазине. Рассматриваются как бесплатные, так и платные плагины для реализации этой задачи.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка гибридного приложения на Cordova

    Требуется доработка навигации пользователей в туристическом приложении, интегрированном с API Google Maps. Обсуждение всех деталей с подходящим кандидатом. Укажите свой почасовой рейт в заявке.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип и иконку для туристического приложения

    Требуется разработать логотип и иконку для туристического приложения по острову Мадейра, включающего аудиогиды и маршруты. Логотип будет использоваться в Appstore, Google Play и рекламных материалах. Дизайн приложения уже готов.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$350
10 баллов
9 месяцев назад
Верстка дизайна интернет магазина
FigmaАдаптивная версткаВерстка сайтов
Все супер, работой доволен. Получил дизайн, сверстал, получил правки, исправил. получил деньги. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Евгений сверстал дизайн интернет-магазина по нашему заказу. Работы была выполнена качественно. Были некоторые доработки с нашей стороны, которые также были выполнены. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
BossJeka
Евгений 
34 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв(-1)
$100
10 баллов
год назад
Верстка 2 страниц сайта
FigmaHTMLВерстка страниц
Четко поставлены задачи и приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству Романа!
Работа была выполнена некачественно. Сроки не были соблюдены. Обещает все исправить, но пока результат неудовлетворительный.
Ответный отзыв
ZeRaiGR
Кирилл 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Доработки и правки HTML верстки проекта
FigmaHTML
Чётко поставленная задача! Оплата в срок! Хорошее отношение к делу, рекомендую!
Кирилл выполнил работу в срок и качественно. Хорошая коммуникация. Бонусом исправил ошибки в адаптивной верстке под мобильные устройства. Приятный и интеллигентный исполнитель. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
Anthony_Grig
Тоня 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
Создание иллюстрации для детской игры
Спасибо за хорошую обратную связь и подробное объяснение задачи. Проект с играми мне понравился
Очень ответственно и творчески подходит к поставленной задаче. Выполняет работу вовремя и качественно. С пониманием относится к правкам.
Ответный отзыв
Alexandermalev
27 лет
5 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$15
10 баллов
3 года назад
Верстка страницы для сайта
FigmaHTML
Четко поставлены задачи и приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству Романа!
Александр быстро и качественно выполнил работу. Буду обращаться еще. С
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