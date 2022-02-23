Требуется Frontend разработчик на React для создания семейного таск менеджера. Объем работы 1 месяц фуллтайм. Необходимо разработать CMS и API для мобильного приложения на Flutter. В заявках указывать почасовой рейт и ссылки на GIT. Работа в Jira, Confluence, Bitbucket, общение в Slack и Zoom.