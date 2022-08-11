Доработки по приложению на Flutter

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Закрыт4 заявки404 просмотра

Требуется выполнить несколько задач.

Приложение на Flutter (androis, iOs).

После выхода запуска первой версии приложения будет еще разработка второго этапа.

Ищу разработчика который не будет пропадать и готов к долгосрочному сотрудничеству.

В заявке прошу указывать стоимость часа работы и сколько часов в неделю готовы уделять проекту.

FlutteriOS
3 года назад
Romanjem
Роман 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Федор
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ибрагим
 
26 лет
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Был
месяц назад
3 года назад
Алина
 
28 лет
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2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
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Был
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