Доработки по приложению на Flutter

Требуется выполнить несколько задач.

Приложение на Flutter (androis, iOs).

После выхода запуска первой версии приложения будет еще разработка второго этапа.

Ищу разработчика который не будет пропадать и готов к долгосрочному сотрудничеству.

В заявке прошу указывать стоимость часа работы и сколько часов в неделю готовы уделять проекту.