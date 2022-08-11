Нужно создать, приложение книгу, в которой будет 5 панелей, 1-ая визуальная часть, 3 панели текста(а так же подобрать шрифты) и одну панель для вариантов ответов на вопросы. Сделать небольшую анимацию, всплывания текста персонажа. Сделать дополнительную кнопку - система репутации, в которую будут считываться по 1 значению +- к определенному персонажу, для дальнейшего развития сюжета, пример если if == " Лэсли к вам стала теплее", то в переменную blablabla ++; els наоборот.

Кратко расскажу о себе, я пишу сюжет, я не программист, но начал изучать основы с# в визуал студии, так же уделил время unity, поэтому какую-то базу я знаю, но это займёт у меня кучу времени, а работы с сюжетом ещё больше, так как на каждую практически ситуацию будет новый сюжет, в пример возьму игры компании Teatle Games. Скорее всего в самом unity будет куча сцен, но приложении должно работать быстро. Вроде основные параметры я указал, может где-то что-то упустил, в случае приёма заказа, все обсудим в дискороде.