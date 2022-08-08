В связи с запуском нового инвесттек проекта, международная компания BHV Tech Dev приглашает в команду Senior Development Engineer.

BHV Tech Dev - молодая динамично развивающаяся команда из Швейцарии, Украины, Грузии, России и

Беларуси, разрабатывающая инновационные технологические решения для

коммерческих и инвестиционных банков, частных и корпоративных инвесторов

и профессиональных портфельных управляющих.

Мы ценим командную работу и сейчас ищем того, кто готов к нам

присоединиться и помочь в развитии инвестиционного сервиса, улучшении и

создании нового пользовательского опыта. Того, кто готов расти быстрыми

темпами вместе с нам. В нашей команде простор для принятия решений.

Нет многоуровневой иерархии и долгих согласований. Можно узнать все быстро и активно участвовать в выборе решения.

Нам точно по пути:

- готов погрузиться в предметную область финансов и инвестиций;

- хочешь стать частью международной команды ведущих специалистов из индустрии IT и сферы инвестиций;

- имеешь опыт работы от 3 до 5 лет;

- знаешь Java, Spring (Boot, Data, Security...), PostgreSQL,Kafka,Keycloak.

Чем нужно будет заниматься:

- проектированием и разработкой микросервисов на базе фреймворка Spring;

- разработкой нового мобильного приложения для физических лиц;

- написанием и тестированием качественного кода.

В свою очередь мы предлагаем:

- Возможность удаленной работы;

- Теплые отношения в коллективе;

- Интересные и амбициозные задачи;

- Гибкий график работы 5/2, пятница сокращенный день, есть возможность графика 4/3;

- Оформление в соответствии Трудовым Кодексом;

- Белую заработную плату по верху рынка;

- Возможность получения опциона на долю в проекте;

- Быстрый карьерный рост.