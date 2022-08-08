Ищется разработчик чат-бота для Whatsapp с функционалом, аналогичным указанному примеру. Бот будет использоваться в сфере продаж франшиз и маркетинга. Нужен опытный специалист, готовый продемонстрировать портфолио и предложить цены на услуги.
Приложение full time
В связи с запуском нового инвесттек проекта, международная компания BHV Tech Dev приглашает в команду Senior Development Engineer.
BHV Tech Dev - молодая динамично развивающаяся команда из Швейцарии, Украины, Грузии, России и
Беларуси, разрабатывающая инновационные технологические решения для
коммерческих и инвестиционных банков, частных и корпоративных инвесторов
и профессиональных портфельных управляющих.
Мы ценим командную работу и сейчас ищем того, кто готов к нам
присоединиться и помочь в развитии инвестиционного сервиса, улучшении и
создании нового пользовательского опыта. Того, кто готов расти быстрыми
темпами вместе с нам. В нашей команде простор для принятия решений.
Нет многоуровневой иерархии и долгих согласований. Можно узнать все быстро и активно участвовать в выборе решения.
Нам точно по пути:
- готов погрузиться в предметную область финансов и инвестиций;
- хочешь стать частью международной команды ведущих специалистов из индустрии IT и сферы инвестиций;
- имеешь опыт работы от 3 до 5 лет;
- знаешь Java, Spring (Boot, Data, Security...), PostgreSQL,Kafka,Keycloak.
Чем нужно будет заниматься:
- проектированием и разработкой микросервисов на базе фреймворка Spring;
- разработкой нового мобильного приложения для физических лиц;
- написанием и тестированием качественного кода.
В свою очередь мы предлагаем:
- Возможность удаленной работы;
- Теплые отношения в коллективе;
- Интересные и амбициозные задачи;
- Гибкий график работы 5/2, пятница сокращенный день, есть возможность графика 4/3;
- Оформление в соответствии Трудовым Кодексом;
- Белую заработную плату по верху рынка;
- Возможность получения опциона на долю в проекте;
- Быстрый карьерный рост.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $250
Требуется редизайн приложения под MacOS с использованием Swift. Имеется техническое задание. Сроки выполнения 2-3 дня, бюджет 250$. Оплата по готовности.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать in-app оплату для PWA приложения, добавляемого в App Store. Задача включает интеграцию Apple Pay и синхронизацию с веб-частью. Исследуйте возможность использования LiqPay для поддержки Apple Pay, учитывая ограничения App Store на оплату через веб-страницы.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется React Native разработчик для работы над мобильными приложениями. Необходим опыт JS от 1 года, знание принципов работы библиотеки React и React Native. Умение работать с Redux, MobX и адаптивной версткой. Знание GitHub, CI и RestAPI приветствуется. Укажите ожидаемый уровень оплаты в месяц и за час работы.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется решение проблемы блокировок аккаунтов в TikTok, связанных с оголением во время трансляций. Зафиксировано более 50 блокировок, требуется помощь в обходе этих ограничений.Закрыт3 года назад
Требуется разработать приложение для Android TV, которое при запуске будет автоматически стримить аудио по заранее заданной вшитой ссылке. Необходима реализация функционала для стабильного воспроизведения звука без дополнительных действий со стороны пользователя.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка простого кросс-платформенного приложения на React Native для сайта онлайн консультаций ветеринара. Задача включает планирование архитектуры, составление ТЗ и внедрение чата Jivo Chat через API. Приложение будет состоять из нескольких экранов и кнопок, без необходимости создания личного кабинета и авторизации.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Задача включает разработку VPN приложения для iOS с использованием готовых скриптов. Необходимо настроить админ панель, создать дизайн по предоставленным прототипам, а также подготовить продающее лого и скриншоты для App Store. Внутренний текст будет предоставлен заказчиком.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать копию TikTok с возможностью загрузки видео до 5 минут. Приложение должно включать начальный экран с логотипом, две вкладки: Подписки и Рекомендации, а также систему создания аккаунта через различные социальные сети. Дизайн и функционал будут обсуждены в личной переписке.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить прокси в проекте на React Native, чтобы обеспечить получение данных с бэкенда без ошибок CORS. Основная задача — правильно конфигурировать прокси-сервер для взаимодействия с API.Закрыт3 года назад