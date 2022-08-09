Разработка кросс платформенного приложения на React Nativ

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки267 просмотров

Требуется разработать простое приложения для сайта онлайн консультаций ветеринара https://veterynar.online/ .

- Планирование архитектуры приложения и составление ТЗ

- Разработка на React Nativ

- Внедрение чата Jivo Chat через API

На данном этапе нет необходимости создавать личный кабинет, авторизацию и формы оплаты. По сути приложение довольно простое и будет состоять из нескольких экранов и кнопок + окно чата от Jivo Chat .

3 года назад
maximsitin
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Мобильные приложения
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