Создание мобильной приложения сайта

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Закрыт8 заявок352 просмотра

Требуется приложение для сайта листинга авто . Сайт на WordPress должен дублировать данные основного сайта .  Интересует андроид и затем IOS . 

AndroidiOSWordPress
3 года назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
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4 часа назад

Заявки фрилансеров

Бегенч
 
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Мирамир
 
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