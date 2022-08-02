Разработка мобильного приложения на платформы Android и iOS с интеграцией базы данных. Приложение должно включать возможность входа для переводчиков и клиентов, а также функции ввода/вывода денег для оплаты услуг перевода. Необходимо реализовать чат и аудиосвязь между клиентом и переводчиком. Все детали будут уточнены дополнительно.
Мобильное приложение (выбор исполнителя) на шаблоне
Нужно Мобильное приложение с выбором исполнителя (по типу такси, фриланс и т.п.) Кабинет заказчика, кабинет исполнителя.
Ищу бюджетный вариант, возможно создание на шаблоне.
На индивидуальный дизайн, прорисовку каждого экрана и разработку с нуля - бюджет не выделен
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения12 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо доработать приложение знакомств на SWIFT, добавив систему городов с использованием Google Places API. Включить поля для регистрации, фильтры для поиска и улучшить отображение анкет. Реализовать выбор цели знакомства, ориентации, города и обновить интерфейс пользователя. Задача требует интеграции с MySQL и доработки существующего функционала.Закрыт3 года назад
Необходимо создать простое и бюджетное IOS приложение для игр Slots, используя имеющиеся скрипты. Требуется косметический дизайн и быстрая загрузка в App Store. Ожидается опытный подход к анализу скриптов и готовность к быстрому запуску проекта.Закрыт3 года назад
- $200
Требуется редизайн мобильного приложения под MacOS с использованием Swift. Имеется техническое задание. Срок выполнения 2-3 дня, бюджет 200$. Оплата производится по готовности проекта.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $500
Требуется разработка MVP гибридного приложения для определения калорий по фото еды. Необходимо подключить API, интегрировать платежные сервисы и реализовать многоязычную поддержку. Рекомендации по питанию и спорту будут предоставлены. Доступ к приложению через регистрацию на сайте.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад
- $150
Требуется разработка макета 7 экранов для iOS приложения в Figma. Необходимы качественные и функциональные дизайны, соответствующие современным требованиям UX/UI.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработайте прототип мобильного приложения для изучения английского языка с голосовым управлением. Приложение должно включать функции записи голоса, анализа произношения и комментариев от диктора. Интерфейс должен поддерживать кнопочное управление для случаев с проблемами микрофона. Необходимы основные функции для тестирования приложения.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать простейшее серверное приложение на PHP или Python для веб-сервиса. Приложение должно открывать банк, мониторить все транзакции и балансы карт, а также обеспечивать возможность переброски средств между счетами.Закрыт3 года назад