Имеется приложение знакомств на SWIFT.

p.s приложение берет и вносит данные на базу сайта MySQL, уже сделали телеграмм бот который работает по тем же функциям. Хочу дополнить и приложение свое системой городов.

Нужно:

1. На вкладке регистрации:

1.1 Добавить поле ГородПарсинг с помощью Google Places API. (Только города, без всякого мусора типа улиц, магазинов банков и т.д.). Гугл дает каждому городу свой ID, это важно, его тоже записывает и работает с ID.

1.2 Добавить поле Цели знакомства

Всего 4 цели: Встреча, Отношения, Секс, Брак.

Выбирать галочками.

1.3 Добавить поле ОриентацияНе обязательное поле, по умолчанию - гетеро

Всего 4 ориентации: Гей, Гетеро, Лесбиянка, Квир. Выбор 1 значения из списка.

1.4Добавить поле О себе

Где на заднем фоне поля пишет: Расскажи о себе, кого хочешь найти, чем предлагаешь заняться

1.5 Добавить Пяоле кого ищу

Три варианта: Мужчину/женщину/все равно

2. На вкладке Знакомства

Почти весь код можно взять из второй вкладки, которую вырезали)

Единственное что для ГОРОДА, КОГО ИЩУ, ЦЕЛИ, ОРИЕНТАЦИЯ - не предусмотрено API со стороны сайта. Я думаю эту проблему можно решить с помощью вас, или найму PHP программиста

Кнопка фильтр, туда нужно добавить:

2.1 Поле Город, где можно вписать город, идет автоподтягивание городов с помощью Google Places API

2.2 Кого ищу (мужчину/женщину)

2.3 Поле Цели (5 целей, выбор нескольких квадратиками), 5-ая это не важно (то есть все)

2.4 Поле Ориентация (5 ориентации, выбор из списка, 5-ая не важно, тобишь можно выбрать все ориентации)

2.5 Возраст (линейка)

2.6 Расстояние (линейка)

2.7 Онлайн или нет (кнопка)

2.8 Кнопки Reset filter и Apply поменять местами.

3. На вкладке Знакомства должно отображаться в анкете:

3.1 Когда пользователь переходит на вкладку Знакомства, ему начинает сразу отображать анкеты из его же города, и пол, который он ищет который он указал при регистрации.

3.2 Удалить отображение фамилии

3.3 Добавить отображение возраста после Имени

3.4 Добавить отображение города ниже Имени, слева от названия города притулить иконку "местонахождения"

3.5 Ниже имени города сделать отображение поля "О себе"

3.6 Убрать голубую галочку

4. В настройках профиля добавить возможность изменить свой город, ориентацию, цели.

4.1 отображает название профиля внутри анкет

5. Загрузить в мой епп стор

https://prnt.sc/OQBUUzvKWWr8