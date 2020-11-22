Нужен Full Stack разработчик. Нужно разработать мобильное гибридное приложение на Android и iOS . Дизайн есть. Ключевыми требованиями для данной работы являются профессионализм и качество работы чтобы в будущем работу можно было легко доработать, ...
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- AndroidiOSПриложение для AndroidГибридное приложениеМобильные приложения8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $500
1) https://platform.fatsecret.com/api/Default.aspx?screen=prem - подключение API либо к существующему приложению (https://github.com/ixandr1a/project1) либо с нуля новое приложение 2) подключение платежных сервисов (по аналогии mikawise.com - stripe) 3) доступ к приложению будет осуществляться через регистрацию на сайте mikawise.com 4) рекомендации по ...Гибридное приложениеMVPМобильные приложения1 исполнительЗавершенгод назад
Ищу универсального разработчика ios/android на каком-нибудь framework(к примеру flutter\xamarin, но на ваш выбор, в идеале с библиотеками под iot) Задача: - Разработать гибридное приложение для android/ios которое может: 1. Сканировать рядом. окружающиеся wifi-сети. 2. На основе сканирования, сравнивать со ...AndroidiOSПриложение для AndroidFlutterXamarinГибридное приложениеМобильные приложения8 заявокЗакрыт2 года назад
- $2000
Есть мобильное приложение, написанное на Capacitor + Vue. Уже опубликовано в App Store и Google Play. Дает возможность пользователям вести список товаров, добавлять описания, картинки. Есть бэкенд с API. Нужно делать доработки мобильного приложения, ...Закрыт2 года назад
Для туристического приложения требуется доработать навигацию пользователей через api Google maps. В само приложение карты уже интегрированы. Все подробности обсудим с кандидатом на доработку. В заявках указывайте свой почасовой рейт.CordovaГибридное приложениеЗакрыт2 года назад
- $1500
Есть мобильное приложение, написанное на Capacitor + Vue. Уже опубликовано в App Store и Google Play. Дает возможность пользователям вести список товаров, добавлять описания, картинки. Есть бэкенд с API. Нужно делать доработки мобильного приложения, ...Закрыт2 года назад
- $500
Ранее было сделано PWA-приложение на Vue, почти всё более-менее работало за исключением некоторых мелочей типа отработки кнопки возврата, возвращения в список не в то место, где были и т.п. Сейчас надо его превратить в ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день коллеги! Есть гибридное приложение сделанное на Apache Cordova, нужно собрать под iOS и запустить в TestFlight Жду от вас примерные сроки и ценуiOSПриложение для iOSApacheCordovaГибридное приложениеЗакрыт3 года назад
Разработка на MODX(PHP) + мобильные приложения webview 1. Разработка мобильной версии сайта на ModX(www.usfuat.ru) 1.1. Неообходимо сверстать согласно вёрстке в Figma(оригинал со всеми деталями) Новости+Мобильное приложени.pdf ) 1.2. Добавить шаблон для мобильных приложений в ModX на ...Закрыт3 года назад
Требуется создать мобильное приложение, для американских реалторов "в полях". Основной сценарий использования: реалтор вне офиса должен получить развернутую информацию по продаже недвижимости как рядом с собой, так и в любом месте, где у нас есть ...RESTГибридное приложениеМобильные приложения11 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Дизайн скину по запросу, верстка готова, бэкенд в процессе. Нужен разработчик гибридных приложений - в паре с нашим бэкендером запилить аппку на андроидAndroidReact NativeReact.jsГибридное приложениеМобильные приложения8 заявокЗакрыт3 года назад
Разработка мобильного приложения по обучению английскому языку. Будет предоставлен дизайн, необходимо сделать гибридное приложение. Функционал - воспроизведение обучающего видео контента, прохождения тестирования ( 4-5 видов тестов) после каждого блока с видео.React NativeReact.jsГибридное приложениеМобильные приложения11 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, Необходимо разработать или проконсультировать по поводу разработки приложения для ios и android со следующими функциями: - видеть координаты других пользователей на карте( тех кто дал согласие на это, т.е. родственников, друзей ) - получать уведомления, когда они приходят ...AndroidiOSПриложение для iOSFlutterReact NativeReact.jsГибридное приложениеЗакрыт4 года назад
- $300
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИЛОЖЕНИЯ Целями разработки приложения является: 1. помощь при расчете размера улова через перевод длины рыбы в вес и обратно; 2. создание фотографий с указанием размер и вес для размещения в соц. сетях; 3. продвижение товаров от ...AndroidiOSПриложение для iOSГибридное приложениеМобильные приложения9 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, мы разрабатываем гибридное приложение спортивной тематики. (для Штангистов) Работаем в GitLab. Язык JavaScripr 71.3% и CSS 25% Собираем в Cordova Приложение уже есть на GooglePlayMarket сейчас собираем для вывода на рынок AppStoreМобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, есть задача на создание приложения для французского маркетплейса с животными. Сейчас интересует только раздел с доставкой еды для животных. Выбор, заказ, указания места, времени, возможно будет оплата из приложения. ios/android, это явно будет гибридка ...AndroidiOSПриложение для AndroidГибридное приложениеЗакрыт5 лет назад
- $500
Сделать iOS приложение калькулятор с готовым дизайном Нужно сделать приложение для ios согласно готовому дизайну. Дизайн готов. Ссылка на прототип (iphone): [url=https://invis.io/5C9VHSL28]https://invis.io/5C9VHSL28[/url] Все страницы (iphone): [url=https://www.dropbox.com/s/rhyyjdshabp9ezk/User%20Flow.png?dl=0]https://www.dropbox.com/s/rhyyjdshabp9ezk/User%20Flow.png?dl=0[/url] Платформа на которой должно обязательно поддерживаться приложение: - ios Гаджеты на которых должно поддерживаться ...JavascriptiOSПриложение для iOSReact NativeIonicReact.jsSwiftГибридное приложениеЗакрыт5 лет назад
Требуется сверстать итнетрфейс пользователя (apple style) для гибридного приложения. Требования: 1. Одностраничное веб-приложение используя jquery и bootstrap 4. (необходимость использования любых других библиотек и фреймверков должна согласовываться) 2. Веб-приложение будет запускаться из родительского приложения в web-view компоненте, поэтому, ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер. Есть написанное приложение на Vue.JS. В поисках человека, которые сможет скомпилировать apk файл, с сохранением всего функционала текущего приложения на Vue. Также есть один очень важный момент - в будущем приложении будет использоваться ...AndroidПриложение для AndroidCordovaVue.jsГибридное приложениеЗакрыт6 лет назад
ЗадачаЕсть сайт на движке Wordpress, сайт объявления недвижимости сайт в стадий разработки kvartirant.kz – можете посмотреть Примеры дизайна приложения пишите в телеграмВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад