Привет! Нам нужен UI дизайнер, делаем MVP приложения на React Native? с кулинарными рецептами. Уже есть: - проведены исследования; - собран кликабельный макет на основе сценариев. Требуется: - 12 экранов (см. вложения); - ...
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- $200Дизайн мобильных приложений17 заявокОткрыт20 дней назад
Всім привіт! Ми - молода команда OnlyDevs. Наша ціль: реалізувати нову платформу для пошуку роботи в світі IT. Нам необхідно дизайнера для спільної роботи з маркетологом над MVP сайтом проекту. ...MVPДизайн сайтов9 заявокЗакрыт23 дня назад
Всім привіт! Ми - молода команда OnlyDevs. Наша ціль: реалізувати нову платформу для пошуку роботи в світі IT. Нам необхідно маркетолога/експерта в продажах для спільної роботи з дизайнером ...MVPУправление продажами1 заявкаЗакрыт23 дня назад
- $650
Разработать MVP устройство арт-плоттер Похожее по принципу работы на бегущую строку или POV дисплей Устройство в целом будет состоять из 3х элементов: 1) МОЗГИ - Ардуино (или аналог) 2) ВЫВОД - подключаемая насадка в ...iOSMVPПрикладное ПО1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $2000
Описание и цель проекта: Разработка и реализация логики обработки текстовых и табличных файлов (Word, Excel), обучение готовой opensource языковой модели на пользовательских файлах и формирование ответов на вопросы пользователя на основе данных из файлов. MVP ...Телеграм ботMVPБазы данных4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
У меня есть готовая 3D модель футболки и есть фото разных футболок В онлайн магазине при выборе футболки она должна появляться на 3D манекене(он тоже уже готов) в 3D формате Делаем MVP ...3D-модельMVPВеб-программирование1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
- $150
Потрібно розробити MVP розважальної слот гри. Backend - Python, використовуємо криптостійкий генератор випадкових чисел. Frontend - головна вимога повноцінна, нормальна робота на більшості мобільних пристроїв та ПК, різні ОС та браузери. Загальні ...PythonMVPРазработка игр2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Есть фронт для просмотра гиф анимаций, написан на react. Его нужно в mvp версии нужно привести к продакшн виду (визуально), чтобы можно было показывать пользователю (необходимые требования к элементам\верстке вышлю по запросу), также потребуется добавить ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 месяца назад
Краткое описание технического задания для создания сайта видеотрансляций по принципу мультикаст вещания с нативно интегрированной донат системой. Функциональные требования: 1 Регистрация и аутентификация пользователей. 2 Реализовать функционал пополнения баланса аккаунта и вывода средств с помощью предложенных платёжных сервисов. 3 ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $500
Создать MVP децентрализованное приложение кошелька defi для блокчейна shibarium (в настоящее время в тестовой сети). 2 этапа: функциональность без дизайна + 1 неделя, $500, 2 этап - натянуть frontend дизайн и расширить функциональность + 2 ...BlockchainMVPВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Мы компания-разработчик облачного сервиса автоматизации бизнес-процессов в строительной отрасли на этапе ПИР и СМР. В сервисе можно пользоваться такими функциями, как: · разработка и согласование ПИР · ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Задача:Необходимо сделать MVP (интеграция с SLACK, GITLab, анализ полученных данных, вывод графиков и показателей в пользовательском интерфейсе) СТЭК: Backedстек:- PHP или Go база postgreSQL Frontedстек:- react- vue.JSПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо разработать MVP приложения под iOS/Andorid. Описание RUS [url=https://docs.google.com/document/d/1Ke07G1TGtXn42u7gItbgnj9EeZdxft3h/edit?usp=sharing&ouid=110760260647585744684&rtpof=true&sd=true]https://docs.google.com/document/d/1Ke07G1TGtXn42u7gItbgnj9EeZdxft3h/edit?usp=sharing&ouid=110760260647585744684&rtpof=true&sd=true[/url] ENG [url=https://www.notion.so/1-1-MVP-PRD-Product-Requirements-Document-2f4a98bd394f49f2a23b15d625a3bb88]https://www.notion.so/1-1-MVP-PRD-Product-Requirements-Document-2f4a98bd394f49f2a23b15d625a3bb88[/url] Figma [url=https://www.figma.com/file/1AKB0H54wNidxXbo2IL2ox/Admeal?type=design&node-id=868-16130&t=LQ0hFzntag4OnjG2-0]https://www.figma.com/file/1AKB0H54wNidxXbo2IL2ox/Admeal?type=design&node-id=868-16130&t=LQ0hFzntag4OnjG2-0[/url] Просьба в предложениях указать явным образом стек, стоимость, сроки.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Мы ищем сейчас Unity разработчика на фриланс для MPV новой игры. Загрузка 80-160 часов в месяц, продолжительность 2 месяца, оплата каждые 2 недели. Ребята имеют успешные проекты в проде (около 30 млн загрузок ...UnityMVPРазработка игр6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Есть MVP десктопного приложения на java с использованием MVC паттерна и библиотеки java swing. Нужно его доработать: - добавить Observer Pattern - добавить различные настройки - добавить динамичную графику, как в ...JavaMVPРазработка игр3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
задача: 1. соорудить в Figma несложный дизайн iOS приложения +- по образу и подобию. (Пример стиля есть. Или соорудить свой и предложить) 2. Управляющие узлы (кнопки типа назад , вперед и т.д.) должны быть кликабельными (чтобы настроить ...Дизайн мобильных приложений23 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Постановка задачи 1-2 абзаца сумарно пол страницы 2-3 пользовательские истории по agile : как будет действовать : •пользователь - его функции базовые •администратор - его функции (администрирование) •еще кого нибудь придумать к ним по 2-3 задачи (к каждый ...MVPРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 месяцев назад
Сайт со статистикой. Наша команда ведет несколько SMM проектов, по каждому из которых мы собираем статистику в Google Sheets ( количество подписчиков, их динамика и так далее. Всего около 10 параметров).Мы планируем масштабироваться, в связи ...MVPВеб-программирование8 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Требуется написать и обучить рекомендательную модель Суть: Пользователь проходит профориентационный тест, из которого формируется его цифровой профиль компетенций. [url=http://joxi.ru/MAjRVVYujneYQA?d=1]http://joxi.ru/MAjRVVYujneYQA?d=1[/url] MVP теста [url=https://edprocross.com/competence_profile/motivation/]https://edprocross.com/competence_profile/motivation/[/url] Сейчас тест работает алгоритмически, но нужно на базе входных параметров чтобы ...MVPСистемное программирование3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо разработать MVP маркетплэйса с использованием Wordpress и плагинов Woocommers, WCFM, техническое задание разработано, обязательно подписание соглашения о конфиденциальности, рассматриваем только разработчиков с опытом использования вышеуказанных продуктовСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 месяцев назад