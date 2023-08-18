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  • UI мобильного приложения

    $200

    Привет! Нам нужен UI дизайнер, делаем MVP приложения на React Native? с кулинарными рецептами. Уже есть: - проведены исследования; - собран кликабельный макет на основе сценариев. Требуется: - 12 экранов (см. вложения); - ...

    React NativeReact.jsMVP
    Дизайн мобильных приложений17 заявок
    Открыт
    20 дней назад

  • Створення дизайну, який продає ідею для MVP-сайту

    Всім привіт! Ми - молода команда OnlyDevs. Наша ціль: реалізувати нову платформу для пошуку роботи в світі IT. Нам необхідно дизайнера для спільної роботи з маркетологом над MVP сайтом проекту. ...

    MVP
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    23 дня назад

  • Створення контенту, який продає ідею для MVP-сайту

    Всім привіт! Ми - молода команда OnlyDevs. Наша ціль: реалізувати нову платформу для пошуку роботи в світі IT. Нам необхідно маркетолога/експерта в продажах для спільної роботи з дизайнером ...

    MVP
    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    23 дня назад

  • Разработка MVP проекта на Raspberry Pi + мобильное приложение iOs

    $650

    Разработать MVP устройство арт-плоттер Похожее по принципу работы на бегущую строку или POV дисплей Устройство в целом будет состоять из 3х элементов: 1) МОЗГИ - Ардуино (или аналог) 2) ВЫВОД - подключаемая насадка в ...

    iOSMVP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Доработать opensource AI модель и интегрировать её с TG-ботом

    $2000

    Описание и цель проекта: Разработка и реализация логики обработки текстовых и табличных файлов (Word, Excel), обучение готовой opensource языковой модели на пользовательских файлах и формирование ответов на вопросы пользователя на основе данных из файлов. MVP ...

    Телеграм ботMVP
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • 3D

    У меня есть готовая 3D модель футболки и есть фото разных футболок В онлайн магазине при выборе футболки она должна появляться на 3D манекене(он тоже уже готов) в 3D формате Делаем MVP ...

    3D-модельMVP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Безкоштовна, розважальна слот гра

    $150

    Потрібно розробити MVP розважальної слот гри.  Backend - Python, використовуємо криптостійкий генератор випадкових чисел. Frontend - головна вимога повноцінна, нормальна робота на більшості мобільних пристроїв та ПК, різні ОС та браузери. Загальні ...

    PythonMVP
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Доделать фронт для ресурса по просмотру мемов и гиф анимаций

    Есть фронт для просмотра гиф анимаций, написан на react. Его нужно в mvp версии нужно привести к продакшн виду (визуально), чтобы можно было показывать пользователю (необходимые требования к элементам\верстке вышлю по запросу), также потребуется добавить ...

    JavascriptReact.jsMVP
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка web сайта стриминг сервиса.

    Краткое описание технического задания для создания сайта видеотрансляций по принципу мультикаст вещания с нативно интегрированной донат системой.     Функциональные требования:     1 Регистрация и аутентификация пользователей.  2 Реализовать функционал пополнения баланса аккаунта и вывода средств с помощью предложенных платёжных сервисов.  3 ...

    JavascriptTypeScriptMySQLPostgreSQLFigmaNode.jsWebRTCReact.jsMVP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Defi Wallet MVP Разработка

    $500

    Создать MVP децентрализованное приложение кошелька defi для блокчейна shibarium (в настоящее время в тестовой сети). 2 этапа: функциональность без дизайна + 1 неделя, $500, 2 этап - натянуть frontend дизайн и расширить функциональность + 2 ...

    BlockchainMVP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Java - разработчик Camunda

    Мы компания-разработчик облачного сервиса автоматизации бизнес-процессов в строительной отрасли на этапе ПИР и СМР. В сервисе можно пользоваться такими функциями, как: · разработка и согласование ПИР · ...

    JavaRESTMVP
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Написать ПО MVP

    Задача:Необходимо сделать MVP (интеграция с SLACK, GITLab, анализ полученных данных, вывод графиков и показателей в пользовательском интерфейсе)  СТЭК: Backedстек:- PHP или Go база postgreSQL  Frontedстек:- react- vue.JS

    PHPPostgreSQLVue.jsReact.jsMVP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Разработка мобильного приложения iOS / Andorid

    Необходимо разработать MVP приложения под iOS/Andorid. Описание RUS [url=https://docs.google.com/document/d/1Ke07G1TGtXn42u7gItbgnj9EeZdxft3h/edit?usp=sharing&amp;ouid=110760260647585744684&amp;rtpof=true&amp;sd=true]https://docs.google.com/document/d/1Ke07G1TGtXn42u7gItbgnj9EeZdxft3h/edit?usp=sharing&amp;ouid=110760260647585744684&amp;rtpof=true&amp;sd=true[/url] ENG [url=https://www.notion.so/1-1-MVP-PRD-Product-Requirements-Document-2f4a98bd394f49f2a23b15d625a3bb88]https://www.notion.so/1-1-MVP-PRD-Product-Requirements-Document-2f4a98bd394f49f2a23b15d625a3bb88[/url] Figma [url=https://www.figma.com/file/1AKB0H54wNidxXbo2IL2ox/Admeal?type=design&amp;node-id=868-16130&amp;t=LQ0hFzntag4OnjG2-0]https://www.figma.com/file/1AKB0H54wNidxXbo2IL2ox/Admeal?type=design&amp;node-id=868-16130&amp;t=LQ0hFzntag4OnjG2-0[/url] Просьба в предложениях указать явным образом стек, стоимость, сроки.

    iOSПриложение для iOSFigmaMVP
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Unity development

    Мы ищем сейчас Unity разработчика на фриланс для MPV новой игры. Загрузка 80-160 часов в месяц, продолжительность 2 месяца, оплата каждые 2 недели.  Ребята имеют успешные проекты в проде (около 30 млн загрузок ...

    UnityMVP
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Доработать десктопное приложение на Java (ООП, MVC, Java Swing, maven)

    Есть MVP десктопного приложения на java с использованием MVC паттерна и библиотеки java swing. Нужно его доработать: - добавить Observer Pattern - добавить различные настройки - добавить динамичную графику, как в ...

    JavaMVP
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Соорудить в Figma несложный дизайн iOS приложения

    задача: 1. соорудить в Figma несложный дизайн iOS приложения +- по образу и подобию. (Пример стиля есть. Или соорудить свой и предложить) 2. Управляющие узлы (кнопки типа назад , вперед и т.д.) должны быть кликабельными (чтобы настроить ...

    iOSFigmaMVP
    Дизайн мобильных приложений23 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Составить документацию по ГОСУ на готовый проект

    Постановка задачи 1-2 абзаца сумарно пол страницы 2-3 пользовательские истории по agile : как будет действовать : •пользователь - его функции базовые •администратор - его функции (администрирование) •еще кого нибудь придумать к ним по 2-3 задачи (к каждый ...

    MVP
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сайт агрегирующий статистику по SMM проектам студии

    Сайт со статистикой. Наша команда ведет несколько SMM проектов, по каждому из которых мы собираем статистику в Google Sheets ( количество подписчиков, их динамика и так далее. Всего около 10 параметров).Мы планируем масштабироваться, в связи ...

    MVP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Разработчик ML

    Требуется написать и обучить рекомендательную модель Суть: Пользователь проходит профориентационный тест, из которого формируется его цифровой профиль компетенций.  [url=http://joxi.ru/MAjRVVYujneYQA?d=1]http://joxi.ru/MAjRVVYujneYQA?d=1[/url] MVP теста [url=https://edprocross.com/competence_profile/motivation/]https://edprocross.com/competence_profile/motivation/[/url] Сейчас тест работает алгоритмически, но нужно на базе входных параметров чтобы ...

    MVP
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Разработка MVP маркетплэйса на Wordpress Woocommerce WCFM

    Необходимо разработать MVP маркетплэйса с использованием Wordpress и плагинов Woocommers, WCFM, техническое задание разработано, обязательно подписание соглашения о конфиденциальности, рассматриваем только разработчиков с опытом использования вышеуказанных продуктов

    WordPressWooCommerceMVP
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад