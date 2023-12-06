Скрипт должен делать: - должна быть опция выбора сжатого адреса или полного; - грузит текстовый файл содержащий десятичные цифры, каждая с новой строчки; - перевести dec в hex64; - в цикле ...
Разработка MVP проекта на Raspberry Pi + мобильное приложение iOs
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Разработать MVP устройство арт-плоттер
Похожее по принципу работы на бегущую строку или POV дисплей
Устройство в целом будет состоять из 3х элементов:
1) МОЗГИ - Ардуино (или аналог)
2) ВЫВОД - подключаемая насадка в виде палки с устройствами вывода (светодиоды/маркеры/вода/…)
3) ТЕЛЕФОН - Айфон с приложением, в котором можно будет преобразовать любое фото в рабочий файл для вывода, запустить работу устройства и контролировать параметры вывода.
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