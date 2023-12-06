Разработка MVP проекта на Raspberry Pi + мобильное приложение iOs

Привет всем! Хочу сказать пару слов о Вадиме, программисте, что мне помог. Он мне устройство с приложением сделал, и знаете, это было круто! Я в этих делах не ас, но он все на пальцах объяснил, я все понял. И главное, не затянул, все в срок сделал. Плюс ко всему, на сообщения отвечал так быстро, что я даже не успевал телефон положить. Так что, если что с компами или программами - Вадим ваш человек. От души рекомендую!