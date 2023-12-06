Разработка MVP проекта на Raspberry Pi + мобильное приложение iOs

$650
Прикладное ПОЗавершен2 заявки146 просмотров
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Разработать MVP устройство арт-плоттер
Похожее по принципу работы на бегущую строку или POV дисплей

Устройство в целом будет состоять из 3х элементов:
1) МОЗГИ - Ардуино (или аналог)
2) ВЫВОД - подключаемая насадка в виде палки с устройствами вывода (светодиоды/маркеры/вода/…)
3) ТЕЛЕФОН - Айфон с приложением, в котором можно будет преобразовать любое фото в рабочий файл для вывода, запустить работу устройства и контролировать параметры вывода.

iOS
2 месяца назад
ivanyagoda
36 летИспания
год в сервисе
Был
17 дней назад
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Выбранный исполнитель
vadimdibcev859
Вадим Дибцов 
22 годаУзбекистан
год в сервисе
Был
15 часов назад
2 месяца назад
$650
30 дней
RUBUSDT
Привет всем! Хочу сказать пару слов о Вадиме, программисте, что мне помог. Он мне устройство с приложением сделал, и знаете, это было круто! Я в этих делах не ас, но он все на пальцах объяснил, я все понял. И главное, не затянул, все в срок сделал. Плюс ко всему, на сообщения отвечал так быстро, что я даже не успевал телефон положить. Так что, если что с компами или программами - Вадим ваш человек. От души рекомендую!
Хороший заказчик с которым приятно иметь дело и с которым желание работать только растёт!