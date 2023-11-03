Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

$200
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. 


Опыт работы с Selenium или Puppeteer обязателен.


Более подробное описание задачи отправлю откликнувшимся, так же есть пошаговое ТЗ. В заявке указывайте язык, на котором будете писать, а так же ваш опыт работы с Selenium или Puppeteer.

2 месяца назад
guest_1696588852647
Россия
3 месяца в сервисе
Был
25 дней назад