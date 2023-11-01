Создание чита

Есть список Инстаграмм 50+ акаунтов (открытые и закрытые), нужно мониторить сториз всех акаунтов и сразу после выхода сториз сохранить их Мониторить и выкачивать сториз лучше каждые пол часа Сохранять сториз и высылать в ...