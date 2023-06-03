Написание торгового робота для трейдинга

Необходимо написать торгового сеточного робота который открывает ордера в две стороны, при прохождении цены на N- количество пунктов по 5му знаку от точки открытия предыдущих двух ордеров в любом направлении, открывается еще два ордера на покупку и продажу, при прохождении цены на N- количество пунктов по 5му знаку в любую сторону ситуация повторяется

Обязательным условием должно быть установка SL и TP, а так же возможность при запуске робота включить Трейлинг на необходимое количество пунктов

Заинтересованому исполнителю вышлю видео с торгово терминала с визуальной инструкцией