Написание торгового робота для трейдинга

$400
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок24 просмотра
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Необходимо написать торгового сеточного робота который открывает ордера в две стороны, при прохождении цены на N- количество пунктов по 5му знаку от точки открытия предыдущих двух ордеров в любом направлении, открывается еще два ордера на покупку и продажу, при прохождении цены на N- количество пунктов по 5му знаку в любую сторону ситуация повторяется
Обязательным условием должно быть установка SL и TP, а так же возможность при запуске робота включить Трейлинг на необходимое количество пунктов
Заинтересованому исполнителю вышлю видео с торгово терминала с визуальной инструкцией

2 месяца назад
Vaychslav1209
32 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад