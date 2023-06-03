Написание торгового робота для трейдинга

Проаналізуйте один із законопроєктів та підготойте коротку аналітичну записку (за бажанням і презентацію) щодо прийняття (порядку розгляду), зняття з розгляду або відхилення законопроекту: 1. Законопроєкт 8039 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40480 2. Законопроєкт 0191 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41521 3. Законопроєкт 0181 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40983 4. Законопроєкт 7606 https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40141
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Необходимо написать торгового сеточного робота который открывает ордера в две стороны, при прохождении цены на N- количество пунктов по 5му знаку от точки открытия предыдущих двух ордеров в любом направлении, открывается еще два ордера на покупку и продажу, при прохождении цены на N- количество пунктов по 5му знаку в любую сторону ситуация повторяется
Обязательным условием должно быть установка SL и TP, а так же возможность при запуске робота включить Трейлинг на необходимое количество пунктов
Заинтересованому исполнителю вышлю видео с торгово терминала с визуальной инструкцией
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