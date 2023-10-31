Добавить функцию предпросмотра видео в рабочем скрипте

Добрый день, Мы работаем с несколькими софтами MailWizz одновременно. При этом приходится создавать письма для отправки, вручную переключаясь между аккаунтами. Нам нужен скрипт, который будет содержать в себе редактор для создания письма (можно просто вставку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт там рабочий( https://playtubescript.com/), нужно добавить функцию предпросмотра видео на фото показан пример,как должно выглядеть
пишите только те,кто понимают в этом
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт22 дня назад
Додаток таксимер є агрегатором таксі служб. Посилання на сайт: https://taximer.com.ua/ Програма надає rest api для мобільних платформ android, ios. Написано на php+(symfony). Завдання: Оновлення стеку бекенд ...Закрыт22 дня назад
- $29
Необходимо вытянуть следующие данные по сайтам с этой странице: https://websummit.com/startups/featured-startups Необходимо вытянуть: Название, описане, логотип, ссылки на сайт и соцсети https://prnt.sc/CRzTYOouHRPT На выходе спредшит, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт23 дня назад
- $10
Сайт html: https://2.ikrarybka.store. Нужно вставить скрипт обновления даты акции. В карточки товаров есть акция и акция требует срок завершения сейчас стоит 8 часов - нужно заменить на скрипт который будет ставить: текущий день и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Есть файл HTML, в нем уже созданы элементы. Нужно создать базу MySQL и файлы которые обеспечат корректное взаимодействие структуры HTML с базой данных. Создать условия авторизации и доступа к базе. ТЗ есть в закрепе. Файл HTML ...Закрыт23 дня назад
В мене є самописне розширення для гугл хрому, який містить методи для отримання та відображення додаткової інформації про вакансії. Там по суті всі в одному js файлі. Нещодавно сайт, для якого це розширення ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Добрый день. На отдельном домене требуется создать систему бронирования яхт/катеров Подключение по API к агрегатору. (инструкция есть) Примеры уже реализованные такие как https://yachtcruise.world https://12knots.ru/ru/yacht-charter/ https://www.boataround.com/ru https://www.globesailor.ru/arenda-yacht.htmlЗакрыт23 дня назад
Требуется доработка сайта на Wordpress (сайт не простой, много сложного функционала).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт23 дня назад
Тех. данные проекта: PHP+MySQL+Redis+memcached Нужно реализовать региональность на проекте: Сделать массив со всеми фразам и для перевода (которого будет достаточно для добавления нового региона), для каждого региона можно выставить язык ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
Ищу опытного специалиста, который поможет мне решить задачу по ежесекундному парсингу новостей с последующим их опубликованием в моем канале. Требования к решению задачи: 1. Выбор источника новостей: Необходимо использовать несколько сайтов, ссылки на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт24 дня назад