Добавить функцию предпросмотра видео в рабочем скрипте

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Скрипт там рабочий( https://playtubescript.com/), нужно добавить функцию предпросмотра видео на фото показан пример,как должно выглядеть
пишите только те,кто понимают в этом

2 месяца назад
alinaaaaae323
51 годЧерногория
2 месяца в сервисе
Была
23 дня назад
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