Скрипт там рабочий( https://playtubescript.com/),нужно чисто добавить функцию предпросмотра видео,и чтоб эта функция работала на каждом видео на фото показан пример,как должно выглядеть пишите только те,кто понимают в этом
Написать ежесекундный парсер новостей с публикацией в телеграмм канале
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу опытного специалиста, который поможет мне решить задачу по ежесекундному парсингу новостей с последующим их опубликованием в моем канале.
Требования к решению задачи:
1. Выбор источника новостей: Необходимо использовать несколько сайтов, ссылки на которые я предоставлю.
2. Категории новостей: Должен быть парсинг всех возможных категорий из предоставленных источников.
3. Частота обновлений: Обновления в канале должны происходить как можно скорее.
4. Качество и надежность: Парсер должен обеспечивать высокое качество данных и быть надежным в работе.
5. Возможность масштабирования: В будущем планируется расширение списка источников и категорий новостей.
Ожидаемый результат:
Ежесекундные обновления в канале, содержащие актуальную информацию из выбранных источников новостей.
В отклике присылайте релевантное портфолио.
Готов обсудить детали реализации на техническом языке.
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