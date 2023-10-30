Написать ежесекундный парсер новостей с публикацией в телеграмм канале

Ищу опытного специалиста, который поможет мне решить задачу по ежесекундному парсингу новостей с последующим их опубликованием в моем канале.

Требования к решению задачи:

1. Выбор источника новостей: Необходимо использовать несколько сайтов, ссылки на которые я предоставлю.

2. Категории новостей: Должен быть парсинг всех возможных категорий из предоставленных источников.

3. Частота обновлений: Обновления в канале должны происходить как можно скорее.

4. Качество и надежность: Парсер должен обеспечивать высокое качество данных и быть надежным в работе.

5. Возможность масштабирования: В будущем планируется расширение списка источников и категорий новостей.

Ожидаемый результат:

Ежесекундные обновления в канале, содержащие актуальную информацию из выбранных источников новостей.

В отклике присылайте релевантное портфолио.

Готов обсудить детали реализации на техническом языке.