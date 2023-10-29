Создание базы данных ключей Laravel или Yii2

Добрый день.

Ищу разработчика для создание сайта с нуля.

Создать сайт базу данных ключевых слов экспортируемых из excel файла.

Язык Laravel или yii2 – согласовать.

Если Laravel использовать стандартную админку Laravel admin или предложить свою на рассмотрение

Если yii2 – админку согласовать.

1. Создать и разместить сайт на хостинге reg.ru (isp панель)

2. Логирование на сайте.

2.1. Логирование с помощью адреса почты и пароля

2.2. Функция сброса пароля и почты администратора

2.3. При входе в админ панель должна быть гугл капча

2.3.1. Предусмотреть поле в настройках в админки Секретный ключ Google reCAPTCHA v3, Ключ сайта Google reCAPTCHA v3

2.4. Функция сброс пароля с помощью почты – письмо напоминание.

3. Отображение сайтов - раздел отображения меню сайтов Пример1.

3.1. Кнопка добавить сайт – при нажатие открывается новая вкладка с единственным полем – Название название магазина

3.2. Кнопка удалить сайт. – При нажатие можем выбрать сайт и удалить его.

3.3. Кнопки отображения сайтов, при клике открывается новая вкладка

4. Таблица ключей Пример4. Отображает ключевые слова списком. У каждого сайта своя база ключевых слов

4.1. Поиск по ключевым словам

4.2. Отображение ключевых фраз в таблице

4.2.1. Категория

4.2.2. Метка

4.2.3. Посещаемость

4.2.4. Стадия - является обычным редактируемым полем (можно сказать комментарий)

4.2.5. Все данные загружаются из Ексель файла. Предусмотреть функционал, К категории прикрепляется метка. Можно назвать как под категория.

4.2.6. Кнопка удалить.

4.3. Кнопка загрузить ключ – при клике открывается новая страница. Пример 4.3

4.3.1. Два режима работы – выбор по галке.

4.3.1.1. Режим загрузка категорий Пример 4.3.1.1

4.3.1.1.1. Выбор столбца ексель файла категории

4.3.1.1.2. Выбор столбца ексель файла посещаемости

4.3.1.1.3. Выбор столбца ексель файла стадия

4.3.1.2. Режим загрузки меток Пример 4.3.1.2

4.3.1.2.1. Выбор в поле категория – уже созданных категорий в таблице с поиском и выпадающий список. К этой категории прикрепятся все ключевые слова и будут отображаться под прикрепленной категорией

4.3.1.2.2. Выбор столбца ексель файла метки

4.3.1.2.3. Выбор столбца ексель файла посещаемости

4.3.1.2.4. Выбор столбца ексель файла стадия

4.3.1.3. Предусмотреть функцию при загрузке ключей, если ключевое слово уже есть в базе, оно не загружается в базу а пропускается– дублирование слов не должно быть.

4.4. Кнопка выгрузки ключей. При клике выгружает все данные из таблицы из данной таблицы в ексель файл с распределением по столбцам. А1 Категория, Б1 – метки и тд.