Установить скрипт созданный на Nuxt 3, uWS 20 (node), Typescript ,Ethers. Панель управления Plesk. Нужно прописать директории в Apache. Описание установки есть. Подключение через AnyDesk
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- $10TypeScriptApacheNuxt.jsСистемное администрирование1 заявкаОткрыт25 дней назад
Есть готов сайт но работает не очень, нужна оптимизация его и чуть доработать. Сайт создан по фронту на vue3, nuxt, а бэк на laravel, postgresql, redis. Самое основное узкое место это sql запросы, ...Веб-программированиенет заявокЗакрытнет даты
- $200
Сайт - glow.day ТЗ: основное узкое место — sql запросы: их нужно в первую очередь оптимизировать, это также включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Не менее ...Открытмесяц назад
Необходимо сверстать страницы и меню сайта и мобильной версии, 2 темы (светлая и темная), тут все PSD:https://drive.google.com/drive/folders/1g1yppx7TRiwtsOr-DV-b4Uno5DPEwKTh?usp=sharing Наш стек технологий Frontend: фреймворк Nuxt 3 Для вёрстки необходимо знать эту технологию Backend: фреймворк ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 дней назад
Всем привет! Нужен спец для консультации, скорее всего даже для некого ревью, чтобы найти утечку памяти в проекте на Nuxt 3.Nuxt.jsВеб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Доработать действующий проект компании по недвижимости Сроки горят, нужен отвественный подход. Прошу новичков без портфолио не беспокоить.Веб-программирование8 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно будет компонентно, без бизнес логики заверстать, разбить по компонентам я помогу. Фактичечки нужна верстка, разбитая по файлам. используя scss в nuxt 3. Задачи будут на постоянной основе, поэтому цену обсудим уже непосредственно после общенияSCSSNuxt.jsВеб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад
Нужен фронт-енд разработчик для постоянного сотрудничества, почасовая оплата 10$ в час. Нужно сверстать сайт и подключить к нему бек-энд, проект достаточно большой сроки на сдачу проекта 1 месяц с момента начала работы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $400
Нужен второй фронтент-разработчик в команду для верстки сайта, доработок неправильных моментов в верстке. Все макеты есть в фигме Необходимый стэк: Vue 3, nuxt 3, composition api, pinia, sass, vite, git. Graphql будет очень большим ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Здраствуйте.Есть проект,написанный на vue nuxt vite.При продакшн сборке все файлы миницифируются.Но на выходе необходимы не минифицированные и отформатированные файлы. Если сделать автоформатирование через редактор после билд сборки и залить на хост,то происходит дубль страницы(страница ...Закрыт3 месяца назад
- $100
Ищу опытного разработчика для небольшого проекта на Nuxt.js 3 Работа с субдоменами и i18nNuxt.jsВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Нужно сделать начальную сборку проекта где уже будет работать - SSR - Субдомены - Мультиязычность - Настройка работы с локалсторидж - Настроить билд в Versel Делать верстку не нужно, мне нужна ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужна вёрстка под NUXT прошу вас оценить верстку разделов по отдельности (стоимость и срок): 1.О компании - Производство - Вакансии - Руководство - Бренды - Документы 2.Каталог ...FigmaNuxt.jsВеб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Нужна вёрстка под NUXT прошу вас оценить верстку разделов по отдельности (стоимость и срок): 1.О компании - Производство - Вакансии - Руководство - Бренды - Документы ...FigmaNuxt.jsHTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $2000
Мы студия Dancecolor.ru — делаем заказную разработку для российских компаний. Компания развивается 9 лет и продолжает расти. За это время приобрели клиентов по всей Росси. Реализовали более 50 проектов, продолжаем поддерживать свои и сторонние проекты ...Закрыт4 месяца назад
Всем привет, нужна срочная правка функционала в личном кабинете и его доработка. У нас есть раздел, где клиент ставит галочку для согласования действия и нажимает кнопку save, по нажатию этой кнопки, в соответствующей строке должен поменяться ...JavascriptMySQLNode.jsVue.jsNuxt.jsОбработка фотографийнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Сайт будет в последствие интегрироваться в Nuxt. Нужна просто верстка. html scss. Дизайн в фигмеJavascriptHTMLFigmaSCSSNuxt.jsHTML-верстка55 заявокЗакрыт4 месяца назад
Проект крупный, требуется опытный разработчик Middle+, SeniorВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $80
Есть сайт - маркетплейс, стоит задача: ускорить загрузку страниц и повысить скорость работы. Нужен человек, который проконсультирует нашего разработчика и поможет ускорить работу сайта и оптимизировать базу данных Необходимый стек знаний: nuxt3/laravel/postgres, docker и redis В ЛС ...LaravelPostgreSQLDockerRedisNuxt.jsВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Необходимо сделать верстку сайта на стеке: Vue 3, Nuxt, Tailwind, Gitlab, интегрировать с headless CMS Sanity io. Объем первого этапа около 10-12 страниц. Укажите ваш часовой рейт и приложите ссылки на реализованные проекты в таком ...Верстка сайтаVue.jsNuxt.jsHTML-верстка6 заявокЗакрыт10 месяцев назад