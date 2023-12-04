Оптимизировать и ускорить сайт

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ТЗ: основное узкое место — sql запросы: их нужно в первую очередь оптимизировать, это также включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Не менее важный аспект — это оптимизация фронтенда, тоже хотелось бы что-то сделать, чтобы страницы побыстрее грузились. Кэши все настроены, как на бэке, так и на фронте (HTTP кэш), поэтому нужно оптимизировать именно саму логику рендеринга/генерации данных

В личные сообщение отправлю основной репозиторий проекта и отправлю архив, который нужно будет распаковать в папку с клонированным репозиторием. В архиве лежат файлы, не поместившиеся в гит.



Стэк: Frontend: vue3, nuxt, backend: laravel, postgresql, redis. Обязательно знание docker



Архив отправлю лично, т.к по весу не помещается в прикрепленные файлы.