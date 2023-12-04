Оптимизировать и ускорить сайт

$200
Веб-программированиеОткрыт4 заявки140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт - glow.day

ТЗ: основное узкое место — sql запросы: их нужно в первую очередь оптимизировать, это также включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Не менее важный аспект — это оптимизация фронтенда, тоже хотелось бы что-то сделать, чтобы страницы побыстрее грузились. Кэши все настроены, как на бэке, так и на фронте (HTTP кэш), поэтому нужно оптимизировать именно саму логику рендеринга/генерации данных
В личные сообщение отправлю основной репозиторий проекта и отправлю архив, который нужно будет распаковать в папку с клонированным репозиторием. В архиве лежат файлы, не поместившиеся в гит.

Стэк: Frontend: vue3, nuxt, backend: laravel, postgresql, redis. Обязательно знание docker

Архив отправлю лично, т.к по весу не помещается в прикрепленные файлы.

14 дней назад
Антон
25 летРоссия
год в сервисе
Был
8 дней назад
Заявки фрилансеров
Роман
19 лет
9 дней в сервисе
Был
9 дней назад
9 дней назад
Илья
30 лет
4 месяца в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
13 дней назад
Дмитрий
39 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
13 дней назад
Дмитрий
21 год
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 отзыва(-2)
14 дней назад