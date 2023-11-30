Нужно создать сайт

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Нужно создать сайт,в котором люди могут писать жалобы связанные с транспортом,а именно с автобусом и сайт мог моментально отвечать на них ,а также чтобы можно обыло смотреть маршруты автобусов

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