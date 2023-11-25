Правки сайта на Wordpress

на учебе сказала и создать одностраничный сайт, где будет интервью, пару фоток, заголовок. Я в этом не разбираюсь, прошу помощи у вас, ничего супер дизайнерского не нужно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Wordpress, и есть ряд мелких правок по внешнему виду. Нужно аккуратно поправить.
1 На главном экране - справа картинку надо поднять выше.
2 Картинка - доставка у меня съехала вниз относительно фона, это уже я постаралась, но вернуть не смогла.
3 Форма оформим регистрацию за вас - Я бы убрала слово ваше везде в тексте. Перед городом РЕГИОН РФю Просто ОТПРАВИТЬ (без резюме)
4 На формах заголовки большие, но они не кликабельные, а там, где надо кликать - очень мелко. У него сначала кликабельный текст был в виде кнопки и крупнее
5 На главном экране как-то цены и 20% бы выделить, может 22 000 зачеркнуть? Надо, чтобы это все сразу в глаз било.
6 Заказать без регистрации - так нет скидки 20%.
7 И не только телефон, надо еще имя, и время, удобное для звонка. И через 5 минут я не всегда перезвоню. Надо написать: МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ В БЛИЖАЙШЕЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ.
8 Зеленая кнопка под первым текстом дублирует информацию, надо толи ее убрать, толи те 3 как-то поменять. Или объединить их в одну, как у него.
9 ЗАКАЗАТЬ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ с ней дублируется, и зачем там выбор: ОФОРМИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ и т.д., если это специально для тех, кто не хочет регистрироваться.
10 В отзывах убрать место для фото и ОТЗЫВ КЛИЕНТА в каждом отзыве
11 Кнопка ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ВАТСАП тоже не нужна, по-моему, с ПК она не работает, только с телефона. Да и есть же уже обратная связь.
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