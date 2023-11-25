Правки сайта на Wordpress

Есть сайт на Wordpress, и есть ряд мелких правок по внешнему виду. Нужно аккуратно поправить.

https://faberlic-market.com/

1 На главном экране - справа картинку надо поднять выше.

2 Картинка - доставка у меня съехала вниз относительно фона, это уже я постаралась, но вернуть не смогла.

3 Форма оформим регистрацию за вас - Я бы убрала слово ваше везде в тексте. Перед городом РЕГИОН РФю Просто ОТПРАВИТЬ (без резюме)

4 На формах заголовки большие, но они не кликабельные, а там, где надо кликать - очень мелко. У него сначала кликабельный текст был в виде кнопки и крупнее

5 На главном экране как-то цены и 20% бы выделить, может 22 000 зачеркнуть? Надо, чтобы это все сразу в глаз било.

6 Заказать без регистрации - так нет скидки 20%.

7 И не только телефон, надо еще имя, и время, удобное для звонка. И через 5 минут я не всегда перезвоню. Надо написать: МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ В БЛИЖАЙШЕЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ.

8 Зеленая кнопка под первым текстом дублирует информацию, надо толи ее убрать, толи те 3 как-то поменять. Или объединить их в одну, как у него.

9 ЗАКАЗАТЬ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ с ней дублируется, и зачем там выбор: ОФОРМИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ и т.д., если это специально для тех, кто не хочет регистрироваться.

10 В отзывах убрать место для фото и ОТЗЫВ КЛИЕНТА в каждом отзыве

11 Кнопка ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС В ВАТСАП тоже не нужна, по-моему, с ПК она не работает, только с телефона. Да и есть же уже обратная связь.