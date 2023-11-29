Создать простой одностраничный сайт на основе тильды зеро

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на учебе сказала и создать одностраничный сайт, где будет интервью, пару фоток, заголовок. Я в этом не разбираюсь, прошу помощи у вас, ничего супер дизайнерского не нужно

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