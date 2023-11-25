Вывод будущих премьер

$20
Дизайн сайтовОткрыт4 заявки66 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В общем нужно сделать в онлайн кинотеатре вывод будущих премьер. Вот сайт https://zfilm.click. Чтобы находилось слева, может столбцом и автоматически заполнялась, в зависимости от даты.

23 дня назад
Кристина
23 годаУкраина
23 дня в сервисе
Была
13 дней назад
Заявки фрилансеров
Кирилл
23 года
месяц в сервисе
Был
9 дней назад
11 дней назад
Акмаль
24 года
17 дней в сервисе
Был
17 дней назад
17 дней назад
Виталик
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
115 отзывов
22 дня назад
Лучший веб-дизайнер ноября
ТОП-5
Дизайн сайтов
Тимур
32 года
4 года в сервисе
Был
день назад
23 дня назад
  • Похожие заказы

  • Дизайна лендинга

    Требуется помощь дизайнера в разработке дизайна для несложного лендинга.  5-6 блоков. Только дизайн. Макет Фигма или PSD.  Начинаем работу по главноему блоку, если все ок, то делаем весь сайт.  Сделать нужно по ...

    Дизайн сайтов52 заявки
    Открыт
    23 дня назад

  • Внести правки в сайт на Creatium

    $10

    Нужно внести правки по текстам + доработать некоторые блоки. Просьба откликаться только если у вас есть минимальный опыт работы с конструкторами (тильда, платформалп, креатум) или хотя бы пройдены какие-то курсы

    Дизайн сайтов7 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • UI/UX Дизайнер

    Всем привет, в поисках опытного дизайнера, для завершения проекта. Для выбора исполнителя, хотел бы получить мини анализ текущего дизайна, несколько пунктов https://drive.google.com/file/d/1MVn05rRlpjFzkc5CHawRrfk7KjhKFKRa/view?usp=drive_link Так же прошу написать примерную стоимость ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Открыт
    24 дня назад

  • Нужно сделать UI дизайн для личного кабинета одна страница

    $50

    Всем привет, нужно сделать дизайн пока что одной страницы Есть рабочая программа для мониторинга сайтов, нужно сделать дизай личного кабинета, без адаптива, как бы забить фундамент, от которого будем плясать и делать дизайн для других ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Необходимо изменить дизайн

    Задача Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma. Ссылка ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Срочно доработка дизайна по готовому шаблону

    $1

    Есть готовый дизайн, нужно доработать дизайн, доделать недостающие страницы (частично из дизайна, форма оплаты, форма регистрации, личный кабинет ) Только человеку со вкусом. Указывайте свою цену.

    Дизайн сайтов18 заявок
    Открыт
    25 дней назад

  • Разработать в фигме редизайн сайта

    Необходимо сделать редизайн сайта. Взять за основу текущий сайт! https://polisved.ru А дизайн, фоны, идеи, графику можно брать из новой презентации! Презентация есть в иллюстраторе и ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 дней назад

  • Редизайн великого сайту по спортивним подіям\аналітиці\прогнозам

    $800

    Всім привіт.  Шукаємо досвідченого UX/UI дизайнера на проектну роботу, під редизайн великого порталу tips.gg (більше 1 млн користувачів на місяць). Які основні вимоги та побажання (це не ТЗ): ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Дизайн для сайта

    $1200

    Нам нужен отличный UI/UX-дизайнер, который сделает наш сайт потрясающим и удобным в использовании. Идеальный специалист будет знать все о проектировании для пользователей и сможет воплотить наши идеи в красивом дизайне. Чтобы добиться успеха, вы должны ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Открыт
    месяц назад