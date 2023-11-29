Дизайна лендинга

Дизайн сайтовОткрыт52 заявки271 просмотр
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Требуется помощь дизайнера в разработке дизайна для несложного лендинга. 

5-6 блоков. Только дизайн. Макет Фигма или PSD. 

Начинаем работу по главноему блоку, если все ок, то делаем весь сайт. 

Сделать нужно по скорее. 

В своей заявке оставьте пжл ссылку на ваши готовые работы.

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